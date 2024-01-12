На старте. Как запуск спотовых Bitcoin-ETF изменит криптоотрасль в 2024 году

Вечером 10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласовала одиннадцать спотовых Bitcoin-ETF. Это важное событие для рынка криптовалют, поскольку ранее регулятор отказывался давать "зеленый свет" такому инструменту для криптоинвестиций. Редакция Delo.ua решила разобраться, как именно работают Bitcoin-ETF и что теперь ждет мировую криптоотрасль.

Как именно SEC принял решение об одобрении Bitcoin-ETF

Комиссия по ценным бумагам одобрила 11 спотовых Bitcoin-ETF. В этом списке представлены крупные и известные игроки инвестиционного сектора США:

Grayscale (тикер – GBTC),

– GBTC), Bitwise (тикер – BITB),

Franklin Templeton (тикер – EZBC),

Hashdex (тикер – DEFI),

Valkyrie (тикер – BRRR),

BlackRock (тикер – IBIT),

VanEck (тикер – HODL),

ARK (тикер – ARKB),

Fidelity (тикер – FBTC),

Invesco (тикер – BTCO),

WisdomTree (тикер – BTCW).

Уже с 11 января указанные спотовые фонды Bitcoin-ETF могут торговать на биржах под соответствующими тикерами: например, Invesco под тикером BTCO, а BlackRock под тикером IBIT.

Как отметил глава SEC Гэри Генслер на официальной странице регулятора, инвесторы могут покупать и продавать биткоин или иным образом получать доступ к этим монетам:

в ряде брокерских контор,

через взаимные фонды,

на национальных биржах ценных бумаг,

через одноранговые платежные приложения,

на несовместимых криптовалютных платформах.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю определенными спотовыми акциями ETF биткоинов, мы не одобряли и не одобряли биткоин. Инвесторам следует быть осторожными по множеству рисков, связанных с биткоинами и продуктами, стоимость которых связана с криптовалютой", - обращается Генслер.

Чтобы криптоинвесторы были защищены при покупке биткоина через фонды, SEC включает определенные средства защиты. Среди них:

1. Спонсоры спотовых фондов Bitcoin-ETF должны предоставлять полное, честное и правдивое раскрытие информации о продуктах.

2. Эти продукты будут котироваться и торговаться на зарегистрированных биржах ценных бумаг. Они должны иметь правила, разработанные для предотвращения мошенничества и манипуляций.

3. Регулятор отдельно завершает просмотр регистрационных заявлений для 10-ти спотовых Bitcoin-ETF. Это поможет создать равные условия конкуренции для всех участников рынка и пойдет на пользу инвесторам.

Как пройдут торги по Bitcoin-ETF

Давайте вспомним, что такое спотовый биткоин-ETF. Как уже писало Delo.ua, схема работает следующим образом. Первоначально фонд закупает реальный биткоин на криптобирже. Далее он передает актив в банк-хранитель. В то же время фонд выпускает сертификаты на приобретенные монеты и выдает их инвесторам. Таким образом, клиент становится участником инвестиционного фонда и владеет биткоином не напрямую, а через сертификат биткоин-ETF.

Как отметил аналитик "Центра биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак , такой фонд предназначен для институциональных инвесторов, которые хотят купить реальный биткоин, но при этом желают минимизировать риски, связанные с мошенничеством или воровством.

"Инвесторы будут владеть не долгом фонда, а базовым активом, то есть монетами bitcoin. Кроме того, форма ETF предусматривает жесткое госрегулирование, проверку отчетности и высокий уровень защиты инвесторов", – акцентирует Орыщак.

Как такие фонды защищают и сохраняют реальный BTC? Как объясняет президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак, когда bitcoin-ETF покупает монету, он передает актив банкам-хранителям: "То есть депозитарий берет на себя обязательства по хранению и защите этих активов, чтобы их не украли, не заблокировали и т.д. Это новый серьезный уровень возможностей для широкого круга инвесторов", – объясняет Козак.

В то же время, инвестирование в bitcoin-ETF имеет свои минусы. Ключевой из них – риски колебаний курса криптоактива. А все потому, что монеты всегда остаются рискованным финансовым инструментом с огромной волатильностью. При этом неважно, приобретена крипта самостоятельно на бирже или через bitcoin-ETF. Риски курсовых колебаний не делают исключений ни для кого-либо из инвесторов.

Почему SEC решил согласовать фонды Bitcoin-ETF

Несколько лет Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно противостояла запуску спотовых Bitcoin-ETF, объясняет Максим Орыщак в комментарии Delo.ua. Но в августе 2023 года Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил иск Grayscale против SEC. Поэтому регулятор больше не имел оснований для бесконечного откладывания перевода Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый Bitcoin-ETF.

"Еще 1,5 месяца понадобилось SEC на процедурные моменты. В октябре-2023 вопросы одобрения первой партии по заявкам на запуск спотовых Bitcoin-ETF начали быстро решаться. Поэтому 10 января 2024 года наступил крайний срок для окончательного ответа по заявке другой компании Ark Investment Management. Поскольку законных оснований для отказа не осталось, регулятор был вынужден одобрить 11 заявок на запуск спотового Bitcoin-ETF", - говорит Орыщак.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на сжатые сроки одобрения спотовых Bitcoin-ETF, этот инструмент не имеет рисков для развитого финансового рынка США, для которого характерна максимальная инфраструктурная безопасность. Тем более, что инвесторы и эмитенты акций спотовых Bitcoin-ETF на самом деле не будут сталкиваться с криптовалютой, ведь все расчеты будут фиатными, а не криптовалютными.

"Пока основные риски касаются финансовой устойчивости фондов, поэтому такие вызовы неразрывно связаны с устойчивостью всей финансовой системы США. Поэтому если инвестор видит риски дефолта США, тогда ему лучше по старинке покупать криптовалюту на криптобирже", - объясняет Орыщак.

Как участники крипторынка отреагировали на запуск Bitcoin-ETF

Представители инвестиционных фондов оптимистично встретили решение SEC. Многие говорят о том, что готовы первое время предоставлять услуги с комиссией в 0%.

В то же время некоторые участники рынка готовы вкладывать деньги в развитие биткоина. В частности:

Bitwise пожертвует 10% прибыли Bitwise Bitcoin ETF на разработку биткоина с открытым кодом.

пожертвует 10% прибыли Bitwise Bitcoin ETF на разработку биткоина с открытым кодом. VanEck сделали первоначальное пожертвование в размере $10 тыс. и подписали обязательство пожертвовать 5% доходов от Bitcoin-ETF в поддержку разработчиков Bitcoin Core в течение 10 лет.

В Coinbase также отметили важность запуска в США спотовых биткоин-ETF. По оценкам компании, в настоящее время 11 учреждений имеют в доверенном управлении активы на сумму свыше $16 трлн. Для понимания: весь рынок цифровых активов сегодня оценивается в $1,7 трлн, передает Bloomberg.

"Даже до сегодняшних новостей роль криптовалюты как класса активов была неоспоримой. Более 5% мира – около 425 млн человек – владеют криптовалютой. В США это делают 52 млн американцев. Сегодняшнее одобрение является последним шагом в глобальном переходе к цифровым активам, который помогает обновить саму финансовую систему", – говорят в Coinbase.

В Binance отмечают, что одобрение спотовых биткоин-ETF может обеспечить долгосрочный рост рынка криптовалют, как это было в случае с введением золотых ETF в 2004 году. Это станет возможным потому, что этот инвестиционный инструмент обеспечивает более легкий доступ к рынку криптовалют, привлекая большее количество инвесторов и ликвидность .

"Хотя нелегко предусмотреть масштаб новых участников и динамику рынка, полезно отметить, что введение золотых ETF в 2004 году привело к семилетнему положительному изменению цен после этого. В сочетании с халвингом биткоина в этом году эти события могут обеспечить рост рынка биткоина", - говорит генеральный менеджер Binance в ЦВЕ и ЦА Кирилл Хомяков.

Что ждет рынок криптовалют после старта Bitcoin-ETF

Следует отметить, что курс биткоина существенно не отреагировал на новость о старте нескольких новых фондов. По данным сайта Сoinmarketcap, за сутки в период 10-11 января рост составил 2%, а за неделю – 5,5%. Но если учесть, что средний курс в период решения SEC составлял около $46 тыс., то стоит отметить, что цифровое "золото" продемонстрировало и пиковый рост почти до $49 тыс.

Максим Орыщак из ЦБТ объясняет столь слабую реакцию биткоина тем, что курс на этой теме уже показал рост с осени-2023.

"Когда в октябре 2023 года стало понятно, что у SEC не остается выхода, кроме как одобрить заявки на спотовые Bitcoin-ETF, инвесторы начали заранее играть эту историю. С октября Bitcoin (BTC) подорожал на 78% до $48 тыс. Остаточный рост от этой новости еще возможен. BTC может ненадолго превысить $50 тыс.", – говорит эксперт.

Но после такого ралли биткоину все равно понадобится время, пока реальные деньги американских инвесторов не дойдут до криптовалютного рынка из-за акций новых спотовых Bitcoin-ETF.

"В ближайшее время курс цифрового "золота" поддержит четвертый халвинг в апреле где-то на уровне $47 тыс. Далее благодаря этому событию и притоку средств американских инвесторов через Bitcoin-ETF на рынок криптовалют цена биткоин должна обновить исторический рекорд $68 992. Это может произойти до сентября-2024. Вслед за главной монетой будут расти и альткоины ", – говорит Орыщак.