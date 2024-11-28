Нацбанк обновит подходы к расчету пруденциальных нормативов объединенных кредитных союзов

НБУ предлагает обновить подходы к расчету пруденциальных нормативов объединенных кредитных союзов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Какие изменения предусмотрены:

· • непризнание членов кредитных союзов, являющихся частью объединенного кредитного союза, как связанных лиц для целей определения размера отвлечения при расчете регулятивного капитала объединенного кредитного союза;

· • изменение характеристик определения финансового состояния кредитного союза для установления класса должника, применяемых как объединенными кредитными союзами, так и союзами, предоставляющими кредиты другим кредитным союзам.

Соответствующие нормы содержат проект изменений в Положение о порядке регулирования деятельности кредитных союзов в Украине.

Замечания и предложения к проекту принимаются в соответствии с формой предоставления замечаний и предложений до 8 декабря 2024 включительно.

Справка: Пруденциальное регулирование – система норм наложения специальных ограничений на кредитные учреждения, направленных на уменьшение банковского риска, и система норм, регулирующих отношения контроля центрального банка с соблюдением этих ограничений кредитными учреждениями.

Delo.ua сообщало, что в III квартале 2024 г. объемы активов предоставлятелей небанковских финансовых услуг увеличились на 5,7%. Рост зафиксирован во всех основных сегментах рынка, за исключением кредитных союзов.