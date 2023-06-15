Нацбанк таки пошел на смягчение валютных ограничений. Способствует стабильность на рынке

С пятницы, 16 июня, НБУ дает разрешение украинским заемщикам (резидентам) переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, сообщили в Нацбанке. При этом, во-первых, речь идет об обязательствах, обеспеченных гарантией или поручительством международной финансовой организации.

Во-вторых, подразумеваются обязательства, предоставленные с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

В НБУ пошли на такое решение, поскольку ситуация на валютном рынке в Украине стабильная, объем международных резервов достаточно высок, а ситуация со срочностью в банковской системе улучшилась.

Как убеждены в регуляторе, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток по причине возврата и обслуживания существующих займов.

В Нацбанке отмечают, что предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину. При этом такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

"НБУ также определил, что резиденты смогут осуществлять такие операции согласно срокам возврата средств и уплаты процентов, предусмотренных условиями кредитного договора. Эта мера пресечения позволит нивелировать непродуктивный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка", - говорят в НБУ.