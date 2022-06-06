Наличный валютный рынок нащупал равновесие. Чего ожидать от курса доллара и евро на этой неделе

Главной новостью на прошлой неделе, которая косвенно отразится и на курсе валют, стало решение Национального банка по повышению учетной ставки сразу с 10% до 25%

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На наличном рынке, в банках, прошлая неделя прошла, как и предполагалось, без прыжков с плавным удешевлением инвалюты. Если в понедельник курс доллара составлял 35,7–36,5 грн/$, то в воскресенье – 35–36 грн/$.

Главной новостью на прошлой неделе, которая косвенно отразится и на курсе валют, стало решение Национального банка по повышению учетной ставки сразу с 10% до 25%. Мнения банкиров и финансистов по поводу столь резкого шага регулятора разделились.

Впрочем, одно понятно: НБУ начал усиление денежно-кредитной политики. Как говорит в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, не исключено, что правлению Нацбанка придется и дальше повышать этот показатель.

"В 2015 году он уже достигал 30%, хотя макроэкономическая ситуация была гораздо лучше. Сейчас Нацбанк вынужден увеличивать доходность сбережений в гривнах и сдерживать инфляцию в условиях ведения боевых действий на значительной территории Украины", – подчеркнул Гойлов.

К тому же риски затяжного военного конфликта существенно беспокоят аналитиков международных рейтинговых агентств. S&P Global Ratings снизило долгосрочный международный кредитный рейтинг Украины в иностранных валютах с уровня "B-" до "CCC+".

"Прогноз по рейтингу – отрицательный. Инвесторы опасаются, что в долгосрочной перспективе Украина попросит кредиторов провести реструктуризацию государственного долга", – добавил эксперт.

НБУ притормозил с растратами доллара на межбанке

Установив позапрошлую неделю рекорд по распродаже валюты, на этот раз Нацбанк таки притормозил сокращение золотовалютных резервов. С понедельника по пятницу НБУ традиционно приобрел на межбанке символическую сумму – $7 млн, а продал $826,5 млн, зайдя таким образом в "минус" на $819,5 млн.

Таким образом, с начала войны Нацбанк купил более $1,169 млрд, а продал – более $6,622 млрд. Поэтому международные резервы "похудели" на $6,621 млрд. А с начала этого года регулятор купил на межбанке $1,826 млрд, а продал – более $9,392 млрд ("минус") – 7,566 млрд).

По евро суммарная сумма покупки составила почти €111 млн, а продажи – свыше €1,789 млрд, из-за чего "минус" составил €1,678 млрд. За последние три недели Национальный банк интервенций в евро не проводил.

Напомним, что торги на межбанке пока проходят при фиксированном курсе: 29,25 грн/$ и 31,92 грн/€. Такая фиксация позволяет сдержать инфляционные процессы (по причине удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания.

Курс на наличном рынке валюты

В понедельник, 30 мая, курс доллара составлял 35,7-36,5 грн/$, то в воскресенье он уже достиг отметки в 35-36 грн/$. На этой неделе тенденция продолжится.

Скорее всего, к концу этой недели спред сузится, а курс будет составлять ориентировочно 35-35,5 грн/$. С евро ситуация была и будет схожей. В начале прошлой недели в банках средний по Украине курс составлял 37,7-38,87 грн/€, а уже в воскресенье – 37-38,27 грн/€.

Согласно ожиданиям наших аналитиков, до конца этой недели веских оснований для курсовых колебаний нет. Скорее всего, к воскресенью курс продержится на уровне 38,3-37 грн/€.

"На наличном рынке гривна к доллару опустилась ниже 35,5 грн/$, а евро ослаб до отметки 37,5 грн/€. НБУ будет вынужден запустить полноценную работу межбанка. Режим "параллельных валютных курсов" губителен для экономики и стимулирует развитие "черного" "рынка", - заметил Гойлов.

На "черном" рынке ситуация заметно разнится. Здесь валюта дешевле. Если в понедельник, 30 мая, средний курс по Украине составлял в менял 35,85-36,1 грн/$, то уже к концу недели – 35,35-35,55. Вероятнее всего, эта неделя отметится небольшим расширением спреда.

По евро на черном рынке ситуация аналогичная: в понедельник - 38,3-38,65 грн/€, а в воскресенье - 37,8-38,1 грн/€. На этой неделе евро должен подешеветь еще больше с небольшим расширением разницы между ценой покупки и продажи.

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