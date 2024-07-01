НБУ применил меры влияния к 6 финансовым учреждениям

Национальный банк Украины применил к пяти финучреждениям меры влияния в виде наложения штрафа, а к еще одному – в виде требования о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Нацбанк применил к ООО "Импорт Карс Лизинг" (ЕГРПОУ 43604674) меру воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в частности связи с неподачей в Национальный банк отчетности за I квартал 2024 года.

Указанное учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 15 июля 2024 года.

Также сообщается, что Национальный банк применил к четырем финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде наложения штрафа за несвоевременное представление регулятору отчетности за I квартал 2024 года.

Так, штрафы наложены на:

ООО "Легион Харьков" (ЕГРПОУ 43407860);

ООО "ФК "Кредитонлайн" (ЕГРПОУ 43067861);

ООО "Веллфин" (ЕГРПОУ 39952398);

ООО "Деньги 247" (ЕГРПОУ 41803222);

ПО "Ломбард "Орион-Т" Безбородов и Менакер" (ЕГРПОУ 19314356).

Регулятор отмечает, что штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг (далее – Комитет по надзору).

Решения о применении мер воздействия к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 01 июля 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступают в силу с 02 июля 2024 года.

Напомним, недавно Нацбанк оштрафовал восемь финансовых компаний за несвоевременное представление отчетности, а финкомпании "ФинСоле" аннулировал лицензию.

А в мае НБУ наложил штрафы на три банка на 55 млн грн – за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также добавим, что Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям – ООО "ФК "Финар", ООО "ФК "Финевровектор", ООО "ФК "Ампир Капитал".