НБУ разрешил некоторым обменникам работать без видеонаблюдения и сейфов

Национальный банк Украины смягчил требования по защите помещений обменников и операторов почтовой связи с незначительными объемами валютных операций. Об этом 20 января сообщила пресс-служба регулятора.

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Небанковские учреждения, в которых среднедневный объем ценностей не превышает 20 минимальных заработных плат (сейчас -134 тыс грн), смогут самостоятельно определять необходимость:

обустройство помещений средствами охранного назначения (физической и технической охраны);

обустройство помещений системами видеонаблюдения охранного назначения;

необходимость применения хранилища/сейфа для хранения ценностей.

Уточняем, что смягчения касаются небанковских финансовых учреждений, операторов почтовой связи, получивших лицензию НБУ на торговлю валютными ценностями или лицензию на осуществление валютных операций. Это касается также структурных и обособленных подразделений таких учреждений, если они осуществляют операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной и иностранной валюте.

Небанковские учреждения также могут использовать сейфы I класса сопротивления для хранения наличных или других ценностей в объеме, что не превышает среднедневного показателя в 500 минимальных заработных плат (сейчас — 3,35 млн грн).

Ранее НБУ урегулировал практические вопросы формирования и ведения Реестра пунктов обмена иностранной валюты. Создание реестра обменников обусловлено новыми требованиями законодательства.