НБУ сменил тарифы на депозитарные услуги

Национальный банк обновил линейку тарифов на депозитарные услуги, а также касающиеся учета и обращения депозитных сертификатов НБУ.

Об этом 24 мая сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке уверяют, что тарифы изменили, чтобы привести их в соответствие с себестоимостью услуг. Некоторые тарифы на депозитарные услуги снизили, но другие пересмотрели в сторону увеличения. Со всеми тарифами можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте НБУ.

В НБУ утверждают, что справедливое ценообразование стоимости услуг будет положительно влиять на принятие инвесторами решений о приобретении облигаций внутреннего государственного займа.

Регулятор сохранил нулевой тариф на обслуживание учета и обращения военных ОВГЗ до даты погашения.

"(Это было сделано) с целью пролонгации благоприятных условий для увеличения объемов покупки военных ОВГЗ широким кругом инвесторов, в том числе населением, а также размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения таких ценных бумаг", - пояснили в НБУ.

Напомним, 27 апреля в НБУ заявили о сохранении регулятором учетной ставки на уровне 25%. Правление НБУ принимает такое решение уже в седьмой раз (ставку с 10% до 25% повысили в начале июня прошлого года).

В то же время КМП прогнозирует, что улучшение макроэкономических условий и замедление темпов роста цен станут аргументами для начала постепенного снижения учетной ставки.