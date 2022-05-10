НБУ запретил покупку ценных бумаг, акций и облигаций с карт из-за границы

Национальный банк Украины на время запретил расчеты за рубежом для покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям с карт украинских банков.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Изменения направлены на ограничение непроизводительного оттока капитала и защиту международных резервов Украины", - добавили в НБУ.

Однако новые правила не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг, которые и дальше могут производиться без ограничений. Также НБУ разрешил проводить переводы за границу для выплаты алиментов.

Напомним, в Национальном банке уже всерьез заговорили о послаблениях на валютном рынке. В регуляторе также заявили, что будут постепенно возвращаться в плавающее курсообразование, когда основные показатели работы валютного рынка начнут возвращаться к показателям до 24 февраля.