Украинские банки постепенно уменьшают лимиты на исходные платежи и усиливают финансовый мониторинг по физлицам-предпринимателям. Новые правила касаются тех, кого финансисты считают новым или спящим ФЛП. К ним же применяется более плотный финмон, чем ко всем остальным бизнесменам — особенно активно проверяют на дробление и резкое увеличение платежей. Dilo рассказывает, к чему следует быть готовым предпринимателям.

Почему появились лимиты

Лимиты и новые требования при обслуживании ФЛП в украинской банковской системе утверждены Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Обновленная форма этого документа (именно под предпринимателей) была подписана банками 14 мая 2026 года, а первые лимиты заработали за три месяца — 14 августа. Теперь их уменьшают под разные налоговые группы бизнесменов.

У Меморандума несколько целей и среди главных усиление финмониторинга и борьба с мошенничеством. Банки объединили усилия и отработали единые правила и требования, одновременно ввели ограничения (лимиты) на исходные платежи клиентов — единые, чтобы не было злоупотреблений, перегибов, и не нарушались правила конкуренции.

В контексте ФЛП в задачи банков прежде всего входит борьба с минимизацией налогообложения, какие бы схемы не применялись — от дробления бизнеса до применения дропов, то есть счетов третьих лиц и передающих их нарушителям/преступникам для злоупотреблений и нелегальных схем.

Обычно официально банкиры заявляют, что новые меры ввели добровольно и даже по собственной инициативе: добавили себе работу и собственными руками ухудшили условия для клиентов. Но за кулисами признают, что к подписанию Меморандума их подтолкнул (или даже заставил) Нацбанк, имеющий очень весомый рычаг влияния — штрафы за нарушение правил финмониторинга до 135,15 млн грн. Отдельные же банки даже признают в общении с клиентами, что ввели правила из-за НБУ.

"Банки Украины, по рекомендации НБУ, заключили Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг", - в частности ответили Dilo в monobank, работающий по лицензии Универсал Банк.

Меморандум на базе двух банковских ассоциаций АУБ (Ассоциации банков Украины) и НАБУ (Национальной ассоциации банков Украины) подписали почти все украинские банки и несколько небанковских банков — NovaPay, RozetkaPay. Это публичное соглашение, текст которого находится в открытом пространстве.

Какие лимиты введут для ФЛП

Согласно этому документу, для ФЛП сейчас снижают лимиты на расходные операции по банковским счетам. Именно расходные. То есть предприниматель может без ограничений получать средства на свой счет, но снимать наличные деньги и переводить их сможет только в сужающихся пределах.

Объемы лимитов зависят от упрощенной категории налогоплательщика:

• ФЛП 1-й группы – планка снижается с 600 тыс. грн до 400 тыс. грн в месяц;

• ФЛП 2-й и 3-й групп - с 3 млн грн до 1 млн грн в месяц.

Цифры указаны на месяц в целом, по сумме всех транзакций, а не на один платеж, который следует всегда помнить. Некоторые банки в своих приложениях даже ведут клиентам обратный отсчет, подсказывая как предел иссякает.

Речь идет о лимитах в каждом отдельно взятом банке. Так что если у ФЛП, скажем, два счета в двух разных банках, то они на практике будут не 400 тыс грн и 1 млн грн, а 800 тыс. грн и 2 млн грн. Это полностью законно и не является нарушением действующей нормативной базы или конкретного Меморандума. Каждый банк без помощи других рассчитывает платежи клиента.

Если ФЛП забыл о том, что лимит иссяк, то сверхлимитный платеж будет просто автоматически блокироваться банком. Он не пройдет, и деньги не спишутся. Обычно в такой момент появляется красное предупреждение и сообщение об окончании лимита. В то же время, банк будет предлагать обратиться к менеджеру и поднять лимит после подачи документов (новых контрактов, например) о большей бизнес-активности. Зачисления же на этот счет от клиентов/покупателей будут продолжаться, потому что лимиты на поступление не действуют.

Новые ограничения вводятся преимущественно с двух дат, несмотря на то, что утверждены одним Меморандумом — либо с 14 ноября, либо с 1 декабря 2026 года. Банки имеют право произвольно выполнять такой документ, потому что это не постановление Нацбанка.

Dilo поговорило с банками с наибольшей численностью вкладчиков физлиц и ФЛП (по данным Нацбанка) и собрало сроки введения:

1. Приватбанк (24,4 млн вкладчиков) – с 14 ноября.

2. Ощадбанк (12,4 млн вкладчиков) – с 14 ноября.

3. Универсалбанк/monobank (11 млн вкладчиков) – с 1 декабря.

4. А – Банк (4,5 млн вк. Новые лимиты для ФЛП) – с 1 декабря.

5. ПУМБ (4 млн вкладчиков) – с 1 декабря.

Хотя некоторые банки перечисляли персональные лимиты для действующих клиентов несколько заранее, например Приватбанк, сделал это 12 ноября.

Как работают новые лимиты для ФЛП

По букве упомянутого Меморандума, лимиты применят не ко всем ФЛП подряд, а только для трех категорий:

• Новосозданные ФЛП — начали деятельность и открыли счет в течение последних 6 месяцев.

• "Спящих" или неактивных ФЛП, которые возобновляют работу после перерыва или резко увеличивают денежные обороты по счету.

• ФЛП с рисковой активностью — например, когда банк фиксирует дробление платежей свыше 400 тыс. грн на несколько мельче одного контрагента или есть признаки работы группы связанных ФЛП как единого бизнеса.

На все остальные случаи перечисленные платежные ограничения не распространяются.

Однако есть нюанс. Банк будет считать новым или неактивным ФЛП каждого предпринимателя, который только начал в нем обслуживаться. В других банках у вас может быть немалая история и значительный положительный опыт, и если новое финучреждение видит вас впервые, то и будет оценивать как новичка.

Dilo провело собственный эксперимент, опросив несколько банков под видом потенциального клиента-предпринимателя. Суть опыта заключалась именно в этом: получить не официальные ответы пресс-службы, а услышать, что банки отвечают напрямую ФЛП (обмана не было, у нас на самом деле есть ФЛП). И там подтвердили, что активным и не новым считают предпринимателя, которого уже обслуживали и анализировали транзакции. Иначе для банка он новый и неизвестный.

"Предпринимателю не обязательно сразу идти в банк для открытия счета — счет можно открыть и через Дию, подав заявку через наше приложение. Для нас вы — новый клиент, поэтому сразу получите базовые текущие лимиты по Меморандуму в зависимости от группы ФЛП — от 400 тыс. грн/мес. (1 группа) до 1 млн грн (2–3 группы). Но если требуются более крупные объемы, то необходимо подать дополнительные документы о деятельности — от налоговых деклараций и накладных до договоров и выписок по годовому движению средств в другом банке. Тогда лимит может быть повышен", — заверили Dilo в ПУМБ.

Несколько лояльнее оказались их коллеги в других учреждениях, там предпринимателя могут оценить по совпадению сразу несколько характеристик.

"Неактивный ФЛП - это когда сразу все совпало: 6 месяцев с регистрации, 6 месяцев с открытия счета в mono, и за последние 6 месяцев - никаких выходных операций и зачислений", - объяснили Dilo в monobank.

Но сразу заложили дополнительные исключения.

"А если счет открыли недавно, хотя ФЛП зарегистрирован давно - подождем 6 месяцев именно от даты открытия счета", - добавили в monobank.

В такой ситуации не следует закрывать счета в банке, где обслуживались годами. Лучше их оставлять на всякий случай для подстраховки. Одновременно нарабатывая опыт в новом понравившемся финучреждении и сервисы которого привлекли внимание. Если будете сотрудничать с ним полгода и более, и ваши платежные лимиты поднимут с минимальных значений, то примете окончательные решения и уйдете из банка, которым были не очень довольны.

Вывод

Неизвестно, насколько масштабной для предпринимателей станет проблема со снижением лимитов, потому что Нацбанк не сводит даже примерную статистику движения средств по счетам в разрезе ФЛП (она только по физлицам). В то же время, не все банки запустили эти лимиты, и не всем еще известно, сколько запросов на поднятие лимитов поступит от клиентов.

Есть только предварительные оценочные данные АУБ (Ассоциации украинских банков) о том, что для большинства микробизнеса установленные ограничения значительно превышают обычные объемы ежедневных поступлений. Например, для ФЛП первой группы месячный лимит в 400 тыс. грн. соответствует примерно 20 тыс. гривен в день при условии 20 рабочих дней. Там убеждены, что этого хватит с головой. И то же говорят о 2-3 группе ФЛП.

Главный нарратив банков — новые ограничения будут затрагивать небольшое количество предпринимателей. А если кому-то они будут мешать работать, банки помогут и поднимут лимиты после личного рассмотрения каждого кейса.

Но следует признать, что это предварительные оценки и прогнозы к реальному введению новых ограничений. И объективно их оценить можно будет только позже — через 6-8 месяцев после полноценного введения и сбора "урожая" запросов на расширение ограничений. Тогда же из публичных отзывов клиентов станет ясно, с какой реальной скоростью подразделения финмониторинга банков способны обрабатывать обращения бизнеса.

В обычном рутинном сотрудничестве с финмоновцами банков есть жалобы ФЛП на затягивание рассмотрения поданных документов на месяц и более: физлица-предприниматели по меньшей мере раз в год проходят в своих банках регулярный финмониторинг. В то же время, клиенты рассказывают, что иногда предоставление бумаг становится сериалом, когда банк по 2-3 раза требует дополнительных документов и даже исследований своего бизнеса. Прохождение процедур становится реальным бременем и даже мешает вести бизнес. Насколько распространены такие случаи — станет понятно на опыте, из будущей практики.