Обзор финтех-приложения ZEN.COM

Финансовые технологии развиваются быстро, предоставляя все больше инструментов, чтобы удобно распоряжаться деньгами. Один из таких — мобильное приложение ZEN.COM.

ZEN.COM — современный финансовый помощник

Приложение ZEN.COM было создано, чтобы упростить и ускорить доступ к денежным переводам между людьми, в том числе из разных стран мира. А также сделать управление финансами более удобным и быстрым в целом.

С применением финансовых технологий денежные операции, ранее требовавшие много времени и усилий, можно выполнить в несколько кликов. Чтобы сделать международный перевод средств, больше не нужно идти в банковское отделение. Вы можете воспользоваться онлайн-сервисом в смартфоне.

Поэтому все больше людей открывают для себя преимущества FinTech-приложений, в том числе ZEN.COM.

Кратко о возможностях приложения

ZEN.COM не только подскажет, как быстро перевести деньги с одного счета на другой. Это многофункциональный денежный ассистент.

Один счет — 28 валют

ZEN знает, как открыть полноценный мультивалютный счет в своем смартфоне. Евро, доллары, злотые и еще более двух десятков разных валют — все это можно получить в одном приложении.

В рамках счета деньги можно легко и быстро конвертировать. Например, его можно пополнить местной валютой и при необходимости обменять ее на доллары или локальные валюты других стран по одному из самых низких курсов.

После обмена деньги можно использовать по своему усмотрению: хранить, переводить или делать покупки в магазинах, минуя переплаты за внутреннюю конвертацию.

Удобные способы пополнения

Доступны глобальные и локальные методы пополнения счета с минимальной комиссией:

валютные карты Mastercard® и VISA;

PayPal, Apple Pay и Google Pay;

наличные — Paysafecash;

банковские переводы.

Пополнять можно во всех валютах, с которыми работает ZEN, а также с помощью криптовалют*, например, Bitcoin, Ethereum, Tether и Litecoin.

*ZEN.COM работает с внешним поставщиком услуг.

Собственная платежная карта

В приложении есть возможность оформить платежную карту ZEN Mastercard®. Виртуальную — для подписок, онлайн-шопинга и добавления карты в электронный кошелек (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay и Xiaomi Pay). А при необходимости и физическую — для традиционных платежей и снятия наличных в банкоматах.

Также владельцы ZEN Mastercard® могут получать кешбэк до 15% при оплате картой*.

*Предложение действует на постоянной основе в приложении ZEN.COM. Подробные условия — на официальном сайте.

Разные типы переводов

ZEN — настоящий профи в сфере перемещения средств. Международные инструменты SWIFT и SEPA, местные методы или молниеносные переводы между счетами других пользователей — можно выбрать любой удобный и безопасный способ отправлять и получать деньги.

А недавно в приложении появилась функция быстрого перевода средств на любую карту Mastercard®.

Переводы на карты Mastercard® в ZEN.COM

Новая опция предусматривает возможность перевода средств на карточки разных банковских учреждений в любой из 28 валют, которые поддерживает приложение.

Не важно, где находятся отправитель и получатель — в одной стране или в разных.

Независимо от выбранного тарифного плана или валюты, в которой выполняется операция, комиссия составляет 1% суммы перевода. Никаких скрытых платежей.

ZEN.COM — преимущества современных финансовых технологий в одном приложении.