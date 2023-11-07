Оптовые CBDC. Как центробанки планируют привлечь цифровые валюты в международные финансовые операции

Весь мир активно внедряет цифровые юани, евро, кроны и другие валюты. Некоторые страны уже позволили гражданам проводить расчеты розничными CBDC в приложениях. А еще есть оптовые цифровые валюты центробанков. Правительства используют такие деньги, чтобы наладить различные финансовые операции между банками на уровне стран или даже континентов. Поэтому редакция Delo.ua решила рассказать, что такое оптовые CBDC, какие проекты в этом направлении уже запустили в разных странах мира и станут ли цифровые валюты центробанков новым этапом в эволюции привычной финансовой системы.

Что такое CBDC

Как уже писало Delo.ua, эксперты американского аналитического центра Atlantic Council ведут трекер CBDC по всему миру. Они дают этой аббревиатуре следующее определение: "Цифровые валюты центробанков или Central bank digital currency, CBDC".

CBDC – это виртуальные деньги, обеспеченные и выпущенные центральным банком. Поскольку криптовалюты и стейблкоины становятся все более популярными, финансовые регуляторы разных стран поняли, что им нужно либо предоставить собственную альтернативу, либо смириться с тем, что будущее денег пройдет мимо них.

Цифровая валюта центрального банка – это цифровая форма фиатной валюты страны, которая также является требованием к центральному банку. Вместо того чтобы печатать деньги, центральный банк выпускает электронные монеты или счета, обеспеченные полным доверием и кредитом правительства.

Что такое розничные CBDC и зачем они нужны

По данным Atlantic Council, в настоящее время 130 стран мира изучают перспективы создания цифровых валют центральных банков. Это около 98% мирового ВВП. При этом в мае 2020 года только 35 стран изучали CBDC. Сегодня уже 64 страны находятся на расширенной фазе исследования (разработка, пилотирование или запуск).

Известно, что 11 стран мира уже запустили пилотные проекты по CBDC. В частности, в Нигерии заработал e-Naira осенью 2021 года. Эта цифровая валюта имеет отношение к розничным CBDC. Такими средствами люди могут рассчитываться в приложениях. То есть, можно купить продукты в супермаркете, лекарства – в аптеке, топливо – на заправке и т.д. В марте 2023 года в стране было зарегистрировано уже 13 млн кошельков, передает Cryptopolitan.

Интересный опыт использования розничных CBDC реализован и в Китае. Проект был запущен в стране в 2017 году. Цифровые деньги в Поднебесной называются e-CNY. В начале 2022 года такой валютой в приложении пользовались 260 млн человек. А осенью 2023 года официальное приложение e-CNY было обновлено для удобства туристов, передает 0x Information. Теперь во время поездок в Китай иностранцы могут использовать цифровой юань для транзакций. Для этого нужно загрузить приложение e-CNY, которое можно пополнять с карт Visa и Mastercard.

Кстати, e-CNY тестируют и в направлении оптовых CBDC. Народный банк Китая реализует пилотный проект с центробанками Тайланда, ОАЭ, Гонконга под названием mBridge. Таким образом, Поднебесная развивает трансграничные транзакции с помощью e-CNY, в частности, в Гонконге. То есть теперь e-CNY можно считать гибридным CBDC.

Что такое оптовые CBDC и где их планируют использовать

Как объясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, оптовая CBDC или цифровая валюта центрального банка – это специальная разработанная платежная система. Из названия уже понятно, что управляет этой системой центральный банк, а ее пользователями являются финансовые организации, преимущественно коммерческие банки.

"В рамках этой платежной системы финансовые учреждения получают счета и посредством внутренней цифровой валюты (CBDC) проводят друг с другом различные финансовые операции. Центральный банк в этом случае будет обеспечивать работоспособность системы, а также полный контроль, включая опцию таргетированного использования денег по целям и времени ", – говорит Орыщак.

Также между оптовыми CBDC разных стран могут создаваться так называемые "мосты". Тогда посредством цифровых валют ЦБ можно проводить и трансграничные финансовые операции между банками. В этом случае системы типа SWIFT или другие элементы фиатной трансграничной инфраструктуры станут ненужными.

"Фактически мир получил следующий этап эволюции глобальной финансовой системы. Оптовые CBDC более эффективны, они не требуют специальной "логистики" как в случае с автоматизированной клиринговой палатой (АКП), где для платежей необходима сложная, достаточно долгая и дорогостоящая процедура". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

В случае с CBDC все операции требуют внесения соответствующих изменений в блокчейне. Речь идет о цепочке записей обо всех операциях в системе.

"Это гораздо дешевле, быстрее и благодаря распределенной системе хранения данных надежнее. Следовательно, переход на оптовые CBDC на межбанке – это только вопрос времени", – уверен Орыщак.

В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что главной особенностью оптовых CBDC является ее ограниченный круг пользователей, платежей и задач. Фактически эта криптовалюта создана для платежей между центробанками, отмечает эксперт. В зависимости от проекта могут быть добавлены государственные институции или крупные финансовые участники.

"Номинально оптовые CBDC повторяет валюту страны эмитента или отражает корзину валют. Ее использование определено проектными договоренностями между центробанками. Эта криптовалюта не может быть использована вне системы центробанков и не торгуется на бирже, однако полностью обеспечена валютами стран эмитентов". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

По мнению эксперта, главная задача для оптовых CBDC – это взаимозачеты между центробанками в различных внешнеторговых и финансовых операциях, преимущественно государственных.

Что в НБУ думают о возможностях оптовых CBDC

Интересно, как оценивают возможности оптовых CBDC в Национальном банке Украины? Как пояснили Delo.ua в пресс-службе НБУ, оптовые/групповые расчеты – это расчеты между финансовыми учреждениями, обычно на крупные суммы, например, платежи для расчетов по ценным бумагам, операциям с иностранной валютой, межбанковские расчеты.

"Национальный банк не проводил основательных исследований оптовых CBDC, поскольку изучает возможность использования для трансграничных операций именно розничных CBDC, так как розничная форма цифровой валюты центрального банка может потенциально использоваться украинскими гражданами в будущем. Это является одним из направлений исследований в проекте "Е-гривна", – рассказали нам в НБУ.

Напомним, целью проекта "Е-гривна" ( цифровые деньги НБУ ) является определение необходимости внедрения в Украине собственной розничной CBDC - е-гривны.

"В рамках проекта в фокусе внимания Национального банка находятся исследования и анализ проектов других центробанков прежде всего по розничным CBDC – для учета международного опыта по избранным технологиям, дизайну и модели их архитектуры", - пояснили в пресс-службе НБУ.

Какие проекты оптовых CBDC работают в мире

На сайте Atlantic Council представлено 16 проектов оптовых CBDC. Расскажем о некоторых из них.

Проект оптового CBDC Dunbar

Центробанки Австралии, Сингапура, Малайзии и Южно-Африканской Республики начали исследовать возможности для международных расчетов через проект Dunbar. Весной 2022 года было создано два прототипа, позволяющих международные расчеты между несколькими CBDC.

Проект оптового CBDC Polaris

В начале 2023 года Банк международных расчетов разработал проект Polaris, чтобы изучить вопросы безопасности и устойчивости систем CBDC. Пилот запустили эксперты Северного центра этого банка, который был основан в сотрудничестве с ЦБ таких стран, как Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.

Проект стартовал с подготовки аналитического отчета о возможностях и функциях офлайн-платежей с помощью CBDC. Далее участники рынка должны обсудить риски и возможности масштабирования для автономных CBDC.

Проект оптового CBDC Cedar/Ubin+

Осенью 2021 года Федеральный резервный банк Нью-Йорка и денежно-кредитное управление Сингапура запустили проект Cedar/Ubin+. Этот пилот должен помочь изучить перспективы трансграничных мультивалютных операций по DLT. Эксперты обнародовали отчет в 2023 году. В нем говорится, что DLT позволяет добиться скорости расчетов до 30 секунд в трансграничных мультивалютных платежах.

Имеют ли перспективы такие проекты оптовых CBDC? Аналитик Андрей Шевчишин говорит, что говорить об их эффективности рано, поскольку информация об этих пилотах довольно ограничена.

"Однако можно предположить, что этот способ взаиморасчетов и переводов более быстрый и простой с точки зрения перевода средств. Это альтернативный канал. Скорее всего, сейчас можно говорить о небольших объемах в рамках пилотных проектов", - считает Шевчишин.

Что лучше – розничные или оптовые CBDC

Максим Орыщак по ЦБТ считает, что оптовые цифровые валюты ЦБ имеют больше перспектив для развития в современной финансовой системе, чем розничные CBDC . Дело в том, что трансграничные проекты практически не вызывают споров в центробанках мира. Все потому, что оптовые CBDC имеют узкую межбанковскую специализацию, поэтому ЦБ могут полностью контролировать такие финансовые операции в своих странах и обеспечивать стабильность глобальной финансовой системы.

"По отношению к розничным CBDC – центробанки пока не знают, какие проблемы могут возникнуть из-за использования цифровых юаней, евро и других валют. Такие деньги предназначены для использования в платежных операциях между физическими и юридическими лицами. Экономическая наука просто еще не получила необходимого опыта для просчета последствий таких масштабных и скорых изменений". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

По его словам, наибольший интерес к розничным CBDC проявляют страны с развивающейся экономикой. Очевидно, они видят в этом инструменте больше преимуществ для ускорения экономического развития, чем угроз. А развитые страны, в том числе и европейские, наоборот, считают введение розничных форм CBDC слишком преждевременным и опасным процессом, так как он может разрушить доминирующее положение таких государств в мировой финансовой системе.

Также эксперт отмечает, что сейчас центральные банки часто используют гибридные CBDC, находящиеся посредине между оптовыми и розничными моделями. Такие проекты тоже могут оказаться проблемными, поскольку глобальная финансовая система проходит через большой эксперимент, последствия которого сложно предсказать.

В свою очередь Андрей Шевчишин акцентирует, что розничные и оптовые CBDC выполняют разные роли и пока не пересекаются в текущих проектах.

"Оптовые CBDC выполняют задачи на межгосударственном уровне. А розничные цифровые валюты ЦБ, как, например, е-гривна должны "работать" только внутри страны для обеспечения внутренних платежей. То есть они не могут быть зафиксированы в других центробанках, кроме как в банке эмитента", - объясняет Шевчишин.

В будущем исключения могут быть только для свободно конвертируемых валют – цифровых доллара, евро и т.д. В таком случае для таких денег будут созданы отдельные специализированные счета в разных ЦБ.

"Но розничные CBDC могут быть заблокированы или даже сняты центробанком эмитентом без возможности использования внутри страны. То есть всегда есть риск ограничения использования розничных цифровых валют ЦБ в очень короткий срок. Из-за таких рисков страны могут сомневаться, стоит ли использовать розничные CBDC для трансграничных финансовых операций ". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

К примеру Андрей Шевчишин приводит гипотетическую ситуацию. Подсанкционная страна хранит на своих счетах CBDC такую валюту как цифровой доллар. Тогда Федеральная резервная система может заблокировать или вывести е-доллар, поскольку полностью его контролирует.

"Если же это обычный доллар на внутренних счетах, его можно использовать внутри страны. Это не проблема, поскольку деньги могут быть заблокированы только если осуществлять внешние платежи", - говорит Шевчишин.

Какое будущее ждет оптовые CBDC

Эксперты говорят, что изменение финансовой системы – это всегда результат геополитических преобразований. То есть сначала на место британской финансовой системы пришла американская. А затем на смену американской может прийти мультивалютная, где будут доллар США, юань, евро, иена, фунт, франк и т.д.

"Если так и произойдет, то есть если мир продолжит разваливаться на валютные зоны линиями границ из-за геополитических противоречий, тогда на место старой долларовой системы придет новая на основе множества оптовых или гибридных CBDC", – говорит Орыщак.

Аналитики уверены, что крупные центральные банки готовы к такому развитию событий с технической точки зрения, поскольку сейчас они просто обкатывают свои системы оптовых, розничных, гибридных CBDC и на основе полученных данных улучшают финансовую инфраструктуру.