Пенсии и зарплаты бюджетникам будут выплачены в полном объеме

Пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы будут выплачены в полном объеме. Об этом во время телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы готовимся максимально осуществлять все расходы. В первую очередь — выплаты пенсий, заработных плат. Это защищенные расходы, они будут осуществлены вовремя и в полном объеме. Поэтому никаких оснований, что будут задержки, нет. Мы стараемся максимально перекрыть отсутствие или потерю доходов за счет других источников", — сказал он.

По словам министра, госбюджет сейчас наполняется за счет международной помощи и государственных облигаций.

Напомним, 25 марта украинцам начали выплачивать пенсии за апрель.