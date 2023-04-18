Плательщики уклоняются от уплаты военного сбора: сколько недополучил госбюджет с 2014 года

По состоянию на начало 2023 года по сравнению с 2020 годом долг по военному сбору в государственный бюджет увеличился на 94,7 млн грн (с 278 до 372 млн гривен). Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Счетной палаты.

В результате списания долга в госбюджет не поступило 37,5 млн грн. В Счетной палате объясняют, что причиной увеличения задолженности стала неуплата плательщиками военного сбора, начисленного на самостоятельно задекларированные доходы, согласно представленным налоговым декларациям.

Отметим, что речь идет о долге, который накапливается с 2014 года, когда был введен военный сбор. В то же время при неизменной ставке в 1,5% поступления военного сбора выросли в 13,3 раза: с 2,5 млрд грн в 2014 году до 33,7 млрд грн в 2022 году.

А вот количество плательщиков уменьшается. В 2022 году военный сбор уплатили более 760 тыс. юридических лиц и ФЛП, и почти 311 тыс. физлиц по результатам годового декларирования. По сравнению с 2019 годом их количество снизилось на 18% и 32% соответственно.

Отмечается, что сумма недополученных средств от военного сбора не является окончательной, ведь не учтены лица, получающие доходы от предоставления в аренду недвижимости и получения наследства. Также налоговики не имеют доступа к информации о получении украинцами переводов из-за границы и доходах, полученных за пределами Украины.

"Среди основных причин ненадлежащего обеспечения налогооблагаемой базы специалисты Счетной палаты выделили, в частности, занижение или недекларирование дохода от продажи (обмена) движимого имущества", — выяснили в Счетной палате, приведя несколько примеров.

Растет количество продаж люксовых автомобильных брендов (Porshe, Infiniti, Tesla) по цене металлолома – 658 транспортных средств продано за 2 млн грн, при этом уплатили 30,7 тыс грн военного сбора. Еще один реальный случай: электромобиль Tesla Model 3, который стоит от 829 тыс. грн и более, по условиям договора, продали за 5 тыс. грн (75 грн. военный сбор), занизив его стоимость в 166 раз.

Также известно, что недопоступления военного сбора в госбюджет вызваны недекларированием доходов от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду.

"Хотя средняя стоимость аренды жилья в Украине ежегодно растет, в 2021 году соответствующие доходы уменьшились почти на 19% по сравнению с предыдущим годом. В течение 2019-2021 года украинцы задекларировали 8,3 млрд грн от аренды жилья, оплатив более 126 млн грн военного сбора", – резюмировали в Счетной палате.

Напомним, в Офисе Президента Украины также обсуждают новый вид налога, который будет направлен на финансирование Вооруженных сил. В то же время детали инициативы не раскрывают.