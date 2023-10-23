Плюс 1,5 млрд евро в бюджет: Украина получила новый транш от ЕС

Украина 23 октября получила девятый транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи (МФП) от Европейского Союза на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что в текущем году в госбюджет поступило уже 15 млрд евро льготных заемных средств в рамках МФП.

Эти деньги предоставляются на беспрецедентно льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие платежи за обслуживание кредита будут компенсированы стороной ЕС.

До конца 2023 года в рамках данной программы ожидаются еще два транша с учетом уровня выполнения Украиной условий структурной политики, согласованных сторонами.

По словам министра финансов Сергея Марченко, с начала полномасштабной войны Украина получила 22,2 млрд евро прямой бюджетной поддержки от ЕС.

Помощь от ЕС: транши на 2023 год

В конце 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины

Первый транш на 3 млрд евро Украина получила в январе, а с марта ежемесячно поступают по 1,5 млрд евро. Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

Кредит Украина получает за исполнение взятых обязательств. Как объясняла вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, эти требования касаются вопросов верховенства права и противодействия коррупции, финансовых моментов, фискальной политики, а также экономических мер, которые предпринимает Украина, чтобы аккумулировать средства в госбюджет.