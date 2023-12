Призрак BUSD. Почему Binance отказалась от собственного стейблкоина и как теперь изменятся правила игры

Как объяснили редакции Delo.ua в пресс-службе Binance, проблемы с BUSD начались 13 февраля 2023 года. В этот день компания Paxos, являющаяся эмитентом этого стейблкоина , объявила о прекращении сотрудничества с криптобиржей по проекту BUSD.

"Начиная с 21 февраля Paxos прекратит выпуск новых токенов BUSD в соответствии с указаниями Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Все токены BUSD, выпущенные Paxos Trust, обладают и всегда будут обеспечены 1:1 резервами, деноминированными в долларах США, полностью обособленными и хранящимися на удаленных счетах банкротства. Резервы BUSD полностью обеспечены", - отметила компания в своем сообщении.

Также представители Paxos отметили, что BUSD будет оставаться полностью поддерживаемым Paxos и доступным для активированных клиентов по крайней мере до февраля 2024 года.

Уже 2 января 2024 с пяти утра по киевскому времени вывод BUSD станет недоступным, отмечают в пресс-службе Binance. Так что средства, оставшиеся на аккаунтах пользователей, будут автоматически конвертированы в FDUSD по курсу 1:1 ( больше читайте в разделе о стейблкоине ). Исключение – пользователи из Японии, Франции, Италии, Польши и Казахстана.

После 2 января пользователи смогут продолжать вводить BUSD на Binance и конвертировать BUSD в FDUSD вручную по курсу 1:1 до последующего сообщения. Например, речь идет о необработанных или последующих депозитах в этой монете. Сейчас люди смогут конвертировать BUSD в FDUSD по курсу 1:1 на Портале конвертации с нулевой комиссией. Предварительно ожидается, что погашение активов будет возможно до февраля 2024 года.

В пресс-службе Binance рекомендуют пользователям не беспокоиться. Все балансы токенов BUSD в спотовых кошельках и кошельках для пополнения будут автоматически конвертированы в FDUSD по курсу 1:1. На конвертацию может уйти примерно 24 часа или больше.

"После конвертации ввод средств будет возобновлен до дальнейшего сообщения. Мы сообщим пользователям отдельно о возобновлении работы ввода токенов", - говорят в компании.

При этом представители криптобиржи Binance обращают внимание на то, что все деньги владельцев BUSD во время технических работ будут надежно защищены: "Если у пользователей возникнут проблемы, они могут обратиться в службу поддержки пользователей Binance".

В пресс-службе Binance не комментируют, почему для конвертации BUSD выбрали именно стейблкоин FDUSD. Этот проект официально не связан с криптоплатформой, но биржа поддерживает монету, выбрав ее на замену собственному BUSD. Что же известно о FDUSD?

В конце весны 2023 гонконгская компания First Digital представила новый стейблкоин под названием First Digital USD или FDUSD, передает издание Theblock. Монета привязана к доллару США, но будет регулироваться в Азии. Резервы криптовалюты будут содержаться на отдельных счетах учреждений в Азии.

"First Digital Labs будет тесно сотрудничать с местными и зарубежными регуляторными органами, чтобы обеспечить полное соответствие действующим и будущим действующим законам и нормам. First Digital Labs будет участвовать в формировании их развития, включая формирование любых регуляторных режимов, под которые FDUSD и/или First Digital может подпасть в обозримом будущем", - говорится в заявлении компании.