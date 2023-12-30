Призрак BUSD. Почему Binance отказалась от собственного стейблкоина и как теперь изменятся правила игры

В середине декабря известная криптоплатформа Binance прекратила поддержку стейблкоина BUSD и его продуктов. Вывод этой монеты закрывается в начале января 2024 года. Редакция Delo.ua рассказывает читателям, почему криптобиржа закрывает известный проект, какая монета заменит BUSD и что делать владельцам этой валюты, чтобы не потерять деньги.

Почему Binance проводит делистинг BUSD

Как объяснили редакции Delo.ua в пресс-службе Binance, проблемы с BUSD начались 13 февраля 2023 года. В этот день компания Paxos, являющаяся эмитентом этого стейблкоина , объявила о прекращении сотрудничества с криптобиржей по проекту BUSD.

"Начиная с 21 февраля Paxos прекратит выпуск новых токенов BUSD в соответствии с указаниями Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Все токены BUSD, выпущенные Paxos Trust, обладают и всегда будут обеспечены 1:1 резервами, деноминированными в долларах США, полностью обособленными и хранящимися на удаленных счетах банкротства. Резервы BUSD полностью обеспечены", - отметила компания в своем сообщении.

Также представители Paxos отметили, что BUSD будет оставаться полностью поддерживаемым Paxos и доступным для активированных клиентов по крайней мере до февраля 2024 года.

Как происходит делистинг стейблкоина BUSD

Уже 2 января 2024 с пяти утра по киевскому времени вывод BUSD станет недоступным, отмечают в пресс-службе Binance. Так что средства, оставшиеся на аккаунтах пользователей, будут автоматически конвертированы в FDUSD по курсу 1:1 ( больше читайте в разделе о стейблкоине ). Исключение – пользователи из Японии, Франции, Италии, Польши и Казахстана.

После 2 января пользователи смогут продолжать вводить BUSD на Binance и конвертировать BUSD в FDUSD вручную по курсу 1:1 до последующего сообщения. Например, речь идет о необработанных или последующих депозитах в этой монете. Сейчас люди смогут конвертировать BUSD в FDUSD по курсу 1:1 на Портале конвертации с нулевой комиссией. Предварительно ожидается, что погашение активов будет возможно до февраля 2024 года.

"BUSD с привязкой к Binance, использованные для залога, также будет конвертирован в FDUSD по курсу 1:1. Мы рассчитываем завершить конвертацию в декабре 2023 года и отдельно сообщим о завершении конвертации залогов", - обратили внимание в пресс-службе.

Как действовать владельцам BUSD для хранения средств

В пресс-службе Binance рекомендуют пользователям не беспокоиться. Все балансы токенов BUSD в спотовых кошельках и кошельках для пополнения будут автоматически конвертированы в FDUSD по курсу 1:1. На конвертацию может уйти примерно 24 часа или больше.

"После конвертации ввод средств будет возобновлен до дальнейшего сообщения. Мы сообщим пользователям отдельно о возобновлении работы ввода токенов", - говорят в компании.

При этом представители криптобиржи Binance обращают внимание на то, что все деньги владельцев BUSD во время технических работ будут надежно защищены: "Если у пользователей возникнут проблемы, они могут обратиться в службу поддержки пользователей Binance".

Что нужно знать о криптовалюте FDUSD

В пресс-службе Binance не комментируют, почему для конвертации BUSD выбрали именно стейблкоин FDUSD. Этот проект официально не связан с криптоплатформой, но биржа поддерживает монету, выбрав ее на замену собственному BUSD. Что же известно о FDUSD?

В конце весны 2023 гонконгская компания First Digital представила новый стейблкоин под названием First Digital USD или FDUSD, передает издание Theblock. Монета привязана к доллару США, но будет регулироваться в Азии. Резервы криптовалюты будут содержаться на отдельных счетах учреждений в Азии.

"First Digital Labs будет тесно сотрудничать с местными и зарубежными регуляторными органами, чтобы обеспечить полное соответствие действующим и будущим действующим законам и нормам. First Digital Labs будет участвовать в формировании их развития, включая формирование любых регуляторных режимов, под которые FDUSD и/или First Digital может подпасть в обозримом будущем", - говорится в заявлении компании.

Согласно данным Сoinmarketcap, FDUSD – это стейблкоин с соотношением 1:1 к доллару США. Стабильность монеты обеспечивается за счет того, чтобы стоимость удерживаемых резервных активов соответствовала или превышала общее количество стейблкоинов в обращении. В сущности, резервы служат гарантией обязательств эмитента выкупить стейблкоин по его номинальной стоимости.

Также следует отметить, что во второй половине 2023 рыночная капитализация FDUSD существенно выросла. По данным Coingecko, если в августе этот индикатор был на уровне $260 млн, то уже в декабре проект поднялся до $1,788 млрд.

Чем был интересен стейблкоин BUSD

Согласно данным Сoinmarketcap, Binance USD или BUSD – это стейблкоин, обеспеченный в соотношении 1:1 с долларом США. Осенью 2019 года монета была выпущена Binance в партнерстве с Paxos, одобрена и регулирована NYDFS. Его цель – сочетание стабильности доллара с технологией блокчейна. BUSD на 100% гарантировано резервами в виде фиатной наличности на выделенных счетах в застрахованных банках США и/или гособлигациях США.

В общем, когда проект BUSD был в расцвете, он занимал большую долю рынка стейблкоинов, который сегодня составляет $131,8 млрд. Так, по данным сайта Coingecko, еще в конце 2022 года рыночная капитализация монеты составляла $16,8 млрд, в конце 2023 года этот показатель упал до $1,005 млрд. То есть за год доля BUSD на этом рынке упала с 12,64% до 0,8%.

Как видим, известная криптобиржа действительно потеряла перспективный и крупный проект в сегменте стейблкоинов, поскольку еще летом 2023 года входила в топ-5 стабильных монет в мире.

Интересно отметить, что представители криптобиржи Binance пока не собираются создавать новый стейблкоин. В то же время, в компании уверены, что эти монеты имеют хорошие перспективы на крипторынке.

"Мы ожидаем увидеть рост конкуренции среди предложений стейблкоинов. Это, безусловно, сыграет в сторону удовлетворения рыночного спроса в этой передовой отрасли. Наша цель сейчас - определить разнообразие стейблкоинов, которые можно предложить пользователям. Особенно мы подчеркиваем продукты, которые являются прозрачными, регулируемыми и имеют крепкие отношения с банковскими учреждениями на рынках, поддерживающих инновации", - отметили в компании.

Почему Binance в результате отказался от BUSD

Эксперты говорят, что криптобиржа решила закрыть проект BUSD из-за проблем в США. Именно в начале 2023 года NYDFS приступил к расследованию инфраструктурной компании и эмитента стейблкоинов Paxos и позже потребовал от нее прекратить выпуск стейблкоина Binance, поясняет в комментарии Delo.ua директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко.

"Paxos продолжал обслуживать операции с BUSD, но сразу предполагалось, что это продлится год, то есть до февраля-2024. А когда осенью Binance заключил соглашение с Минюстом США, согласился выплатить штраф на сумму $4 млрд и уволить директора Чанпена Чжао, стало ясно, что проект BUSD не возродится, так что история этого проекта идет к логичному завершению", - говорит Никитченко.

Почему BUSD не смог получить второе дыхание? Никитченко считает: скорее всего, власти США хотят жестче контролировать финансовую деятельность Binance, поскольку ранее криптоплатформа получила обвинения от Минюста США в том, что не употребляла мер по противодействию отмыванию денег. Именно это, по мнению чиновников, превратило биржу в расчетную площадку для всех видов незаконных финопераций. Теперь компания согласилась на мировое соглашение и будет более осторожно вести свою бизнес-деятельность, чтобы не попасть в новые проблемы с контролирующими органами Штатов.