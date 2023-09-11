Проблемный Worldcoin. Как основная "фишка" проекта создала ему препятствия во многих странах мира

Новый проект Сэма Альтмана – Worldcoin – быстро стал известен на весь мир благодаря креативной идее. Пользователи могут проходить идентификацию благодаря сканированию глаза, получать за это специальные токены и оплачивать разные сервисы в соответствующем приложении. Казалось бы, это крутая инновация, но правительства некоторых стран приступили к расследованию, поскольку поставили под сомнение законность сбора биометрических данных. Delo.ua решило разобраться, как многообещающий проект получил много негатива и сможет ли команда выйти из полосы препятствий, созданных властями разных стран.

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Что собой представляет Worldcoin

Впервые о проекте стало известно летом 2021 года. Его соучредителями стали – CEO OpenAI Сэм Альтман, глава TFH Алекс Блания и CEO Mana Макс Новендстерн. Идея Worldcoin состоит из трех частей:

World ID – идентификатор;

World App – приложение;



WLD – токен.

Орб позволяет сканировать сетчатку глаза. Источник: Worldcoin

То есть, если человек захочет стать участником проекта Worldcoin, он должен сделать следующие шаги:

1. Скачать приложение и установить его на свой смартфон. Тогда можно получить личный идентификатор.

2. Пройти идентификацию личности путем сканирования сетчатки глаза. В этом помогает специальное устройство – орб или сфера. За такую проверку пользователь может получить 25 монет WLD.

3. Использовать токены реально в приложении, осуществляя платежи, покупки и переводы.

В Японии появились очереди для сканирования глаза в Worldcoin. Источник: Твиттер Сэма Альтмана.

Летом 2023 стало известно, что в Worldcoin зарегистрировано уже более 2 млн человек. Представители проекта уверяют, что протокол помогает сохранять конфиденциальность данных пользователей, поскольку в его основе заложен принцип нулевого разглашения . Более того, люди могут выбирать: сохранять биометрию или нет.

Сколько стоит токен WLD

Монета WLD была официально запущена 24 июля. На старте представители проекта заявляли амбициозные глобальные цели: в случае успеха провозглашали, что глобальная децентрализованная идентификационная и финансовая сеть Worldcoin может резко увеличить экономические возможности, масштабировать надежный и безопасный способ отличать людей от искусственного интеллекта в Интернете, активизировать глобальные демократические процессы.

"По подсчетам, более 4 млрд человек по всему миру не имеют легальных идентификационных данных, которые можно проверить цифровым способом. Это критически ограничивает доступ к таким важным услугам, как здравоохранение, государственная помощь и финансовые услуги", - сказано в пресс-релизе Worldcoin.

Как видим, команда имеет большие амбиции по реализации нового проекта с использованием биометрии и планирует создать новый рынок айти-услуг.

Следует отметить, что токен WLD работает на базе Ethereum. Монета сразу начала торговаться на многих известных криптобиржах, например Binance и Bybit.

Согласно данным Coinmarketcap, сейчас WLD занимает 153-е место в топ-200 криптовалют мира с капитализацией $149 млн. С момента запуска монеты ее курс упал на 23,24%. То есть если 24 июля токен стоил $2,7, то уже 30 августа стоимость Worldcoin составила $1,16.

С момента запуска Worldcoin монета упала на 23%. Источник: Coinmarketcap.

Скорее всего, негативная динамика котировок токена WLD связана с проблемами, с которыми столкнулся проект в разных странах мира, говорят иностранные аналитики. Дело в том, что правительства некоторых стран сомневаются, что сбор биометрических данных в Worldcoin происходит законно. Поэтому чиновники проводят необходимые проверки и начинают расследование. Собственно, летом 2023 проект Сема Альтмана поставили под вопрос в таких странах, как Германия, Великобритания, Франция, Аргентина, Кения и другие.

В частности, главный операционный директор криптобиржи BTSE Джефф Мэй в комментарии изданию The Block отметил , что основным аспектом, влияющим на рыночные настроения по WLD, является усиленный контроль за методами сбора и хранения данных.

"Несмотря на то, что Worldcoin был запущен недавно, он сталкивается с регулятивными трудностями из-за беспокойства по поводу конфиденциальности данных", - акцентировал Джефф Мэй.

Следует добавить, что при запуске проекта Worldcoin представители команды заявили о том, что токен WLD не будет торговаться в США именно из-за законодательных сложностей. Поэтому Джефф Мэй из BTSE считает, что эта новость об исключении жителей США из торговли монетами также стала негативно давить на курс . Не исключено, что отрицательный тренд для токена Worldcoin может стать долгосрочным.

Какие осложнения возникли у Worldcoin в разных странах мира

Германия начала расследование в 2022 году

Государственное управление по надзору за защитой данных Баварии (BayLDA) начало расследование Worldcoin в ноябре 2022 года, передает издание Reuters. Основанием для возбуждения дела стала компания Tools For Humanity, создавшая известный проект. У нее есть "дочка" в Германии, поэтому в рамках юрисдикции подпадает под контроль регулятора.

Но ключевая причина заключается в другом: немецкие чиновники опасаются, что с помощью новых технологий проект приступит к обработке конфиденциальных данных "в очень больших масштабах". Речь идет о сканировании сетчатки глаза.

"Эти технологии, на первый взгляд, не установлены или хорошо проанализированы для обработки в сфере передачи финансовой информации. Это приводит к ряду рисков, включая, дали ли пользователи явное согласие на обработку их высокочувствительных биометрических данных на основе "достаточной и четкой" информации", - отметил президент регулятора Майкл Уилл.

В свою очередь, в Worldcoin Foundation отметили, что проект соблюдает правила ЕС и будет продолжать сотрудничать с запросами руководящих органов по информации о конфиденциальности и защите данных.

Франция сомневается в законности сбора биометрии

Национальная комиссия по информатике и свободе Франции (CNIL) поддержала расследование немецких коллег против Worldcoin, поскольку регулятор считает законность сбора биометрических данных сомнительной, передает Reuters .

"Законность этой коллекции кажется сомнительной, как и условия хранения биометрических данных", - считают в CNIL.

Так что французские чиновники решили помочь Баварии в расследовании действий проекта Worldcoin.

Также в конце августа стало известно, что CNIL провела проверки в офисе компании в Париже, сообщает Reuters. Представители контролирующих органов отметили, что эти действия произошли в рамках расследования, но более подробной информации не предоставили.

Великобритания анализирует процесс идентификации людей

Британский офис комиссара по информации (ICO) также проводит проверку проекта Worldcoin, потому что сканирование сетчатки глаза в обмен на цифровую идентификацию и бесплатную криптовалюту вызывает у чиновников вопрос, передает Reuters .

"Мы отмечаем запуск Worldcoin в Великобритании и будем проводить дальнейшие расследования", - отметили в офисе комиссара, но подробной информации не предоставили.

Британский регулятор хочет определить, насколько процедура защиты личных данных людей отвечает национальному законодательству. Дело в том, работая в стране, компании должны проверять, насколько системы обработки и защиты биометрии надежны. В случае выявления рисков бизнес должен предоставить соответствующую информацию регулятору и согласовывать с ним дальнейшие действия.

Также в Британии бизнес должен иметь обоснование для работы с личными данными и создать соответствующее соглашение для пользователей.

Аргентина планирует укреплять правовую базу

Аргентинское агентство по доступу к публичной информации (AAIP) проводит расследование методов обработки персональных данных в Worldcoin, опубликовано на сайте регулятора. Таким образом, чиновники планируют проверить, соблюдает ли проект Сэма Альтмана все меры безопасности, принятые в рамках программы защиты конфиденциальности пользователей страны.

"Расследование тщательно проанализирует процессы и практики сбора, хранения и использования персональных данных, чтобы определить возможные последствия для прав людей. Кроме того, будут приняты соответствующие меры для решения любых выявленных проблем и обеспечения соблюдения компанией стандартов безопасности и конфиденциальности", - говорится в релизе.

Следует отметить, что в Аргентине технологические компании обязаны:

регистрировать свои базы данных в AAIP;

предоставить информацию о своей политике обработки;



указать, для чего им нужны конфиденциальные данные и какое время обработки и их сохранность;



подробно описать меры безопасности и конфиденциальности, применяемые для защиты личной информации.



В свою очередь граждане имеют право получить четкую и доступную информацию о назначении, использовании и целях, с которыми идет обработка частной информации.

"Подобные случаи указывают на необходимость укрепления текущей правовой базы защиты персональных данных", - акцентировали в AAIP.

Кения создала комитет для расследования

Кенийский парламент сформировал специальный комитет, который должен проанализировать действия Worldcoin в стране, сообщает The Star.

Известно, что местный суд приостановил деятельность проекта, включая любое другое юридическое лицо, которое может привлекать кенийцев к сбору и обработке биометрических данных. Более того, судья приказал сохранить данные, собранные Worldcoin с апреля 2022 года по август 2023 года.

"Правительство озабочено деятельностью Worldcoin, связанной с регистрацией граждан путем сбора данных глазного яблока/радужной оболочки. Поэтому соответствующие службы безопасности, финансовые службы и органы защиты начали расследование, чтобы установить достоверность и законность описанных выше действий", - сказал министр внутренних дел страны. Киндики Китуре.

Также в августе стало известно, что полицейские провели рейд на состав проекта Worldcoin в кенийской столице Найроби, передает издание Kahawatungu. У офицеров был соответствующий ордер на обыск, поэтому изъяли документы и технику, где хранится информация. Эти вещи были переданы в Управление уголовных расследований для анализа.

Во время обыска присутствовала комиссар по данным Иммакулейт Кассаит. Она сообщила, что создавшая проект компания Tools for Humanity Worldcoin, не раскрыла свои истинные намерения при регистрации, поэтому был проведен этот рейд.

Какое будущее ждет Worldcoin

Учитывая проблемы, возникшие у Worldcoin в разных странах мира, эксперты довольно скептически высказываются по поводу развития проекта в мире. В частности, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua говорит, что цель проекта Worldcoin утопична и нереальна.

"Фактически речь идет о создании наднационального суперприложения с элементами соцсети, анонимной глобальной платежной системы, финансового супермаркета и других услуг. А единственным отличием от других подобных проектов является система идентификации на основе сканирования сетчатки глаза". Максим Орыщак аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ)

Аналитик напоминает, что идея суперприложения не нова, поэтому можно рассмотреть хотя бы пару примеров.

Аналогичный проект продвигает Илона Маск. Предприниматель хочет создать суперприложение на основе мессенджера X и своей базы фанатов. В этом случае цифровой валютой платформы может стать, скажем, Dogecoin, который Илон Маск активно пиарит уже несколько лет.

В Китае уже существует суперприложение WeChat. В нем действует поддержка криптоюаня. С учетом достаточно жестких криптовалютных законов и крайне аккуратного отношения к безопасности личных данных своих граждан, вряд ли Worldcoin никогда не будет допущен на китайский рынок.



"Вероятно, в будущем в развитых странах появятся свои национальные суперприложения по примеру китайского WeСhat с собственной государственной цифровой валютой. А вот в бедных странах подобную функцию могут взять на себя частные компании как Worldcoin со своим токеном WLD", - считает Орыщак.

При этом аналитик не берется прогнозировать, насколько выгодна будет экономика такого проекта, но каким-то образом включать бедные страны в новую финансовую систему все равно придется.

"Возможно, именно в этом заключается основная функция Worldcoin - помочь бедным странам войти на приемлемый уровень диджитализации. В таком случае неудивительно, что в развитых странах вроде США, Франции, Китая проект Worldcoin либо заблокирован, либо испытывает административное давление", - объясняет Орищак. .

Сможет ли Worldcoin сохранить анонимность

Аналитики уверены, что мировая криптоиндустрия идет в направлении деанонимизации. Так что попытки различных стартапов сохранить конфиденциальность клиентов или их транзакций обречены на провал. А все потому, что правительства разрабатывают законодательство для рынка криптовалют, где должны действовать правила прозрачности расчетов, легализации доходов, уплаты налогов.

Поэтому стартап Worldcoin не сможет в будущем совмещать свои функции с форматом анонимности, считает Максим Орищак с ЦБТ. Это логично, ведь появление наднационального суперприложения заставит команду проекта провести деанонимизацию его пользователей.

"Конечно, в Worldcoin могут искренне полагать, что им удастся обеспечить конфиденциальность. Но, как показывает практика, подобный информационный ресурс обязательно будет взят под контроль властями", – уверен Орищак.

Согласен с этим и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отметил в комментарии Delo.ua: хотя Worldcoin идет по пути анонимных монет, команда должна понимать, что могут возникнуть риски сокрытия доходов, неверифицированной передачи данных, уклонения от налогообложения. Поэтому неудивительно, что этот проект попадает в когорту тех, с кем борются регуляторы США, Европы и других стран, отмечает эксперт.

"Если проект Worldcoin захочет стать публичной компанией, работать на разных биржах, проекту придется забыть об анонимности. Лучше это сделать прямо сейчас, на этапе старта, поскольку позже команда столкнется с более серьезными проблемами регулирования в разных странах". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Как Horizen лишился приватности

Прогнозы экспертов – это не только теория, а реалии сегодняшнего дня. Дело в том, что тренды деанонимизации действительно активно наблюдаются на рынке криптовалют. Как ранее писало Delo.ua, летом криптобиржа Binance планировала исключить из листинга 12 токенов в Европе из-за их конфиденциальности, но в результате оставила семь монет в торговых парах.

Почему тогда частные монеты попали под удар? Дело в том, что анонимные токены – это тип криптовалюты, предназначенный для анонимизации транзакций путем внедрения таких технологий, как доказательства с нулевым разглашением . Они могут скрывать детали транзакций и затруднять отслеживание отправителя, получателя и сумм транзакций. По такому принципу, кстати, работает и проект Worldcoin.

Логично, что частные криптовалюты не нравятся европейским регуляторам. А все потому, что ЕС пытается решить проблемы с отмыванием денег, связанных, в том числе, с анонимными криптотранзакциями. Потому в Европе могут даже вообще запретить конфиденциальные монеты.

Поэтому неудивительно, что некоторые криптовалюты отказываются от признаков анонимности. Такой путь, например, избрали представители блокчейна Horizen (токен ZEN). Для этого команда вносит изменения на уровне сети и ликвидирует настройки конфиденциальности. В то же время экосистема Horizen остается безопасной и децентрализованной для участников проекта.

Напомним, согласно данным Coinmarketcap, токен ZEN занимает 177 место среди топ-200 криптовалют мира с капитализацией $110,2 млн. В августе монета торговалась в диапазоне $6,7-9,6.

Как видим, проект Worldcoin, а с ним и токен WLD, вряд ли сможет долго сохранять свою анонимность в будущем. Максим Орищак акцентирует, что сейчас усиливается не только регулирование в разных странах, но и банковский комплайенс, поэтому тренды деанонимизации на рынке криптовалют становятся неизбежными.