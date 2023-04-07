Расходы госбюджета в I квартале выросли почти вдвое, доходы – всего на 21%

По оперативной оценке все доходы государственного бюджета (общего и специального фондов) в первом квартале 2023 года составили около 527 миллиардов гривен, сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В сопоставимых показателях (без грантов) рост доходов бюджета составил 21% по отношению к показателю аналогичного периода 2022 года. В частности, доходы общего фонда за первый квартал составили 388,8 миллиарда гривен (из них гранты – 133,8 миллиарда), только за март – 152,2 миллиарда гривен (гранты – 45,8 миллиарда).

Как отметил нардеп, увеличение бюджетных доходов в марте является ожидаемым, прежде всего из-за предельных сроков уплаты налога на прибыль за прошлый год.

Расходы госбюджета в первом квартале достигли 747,4 миллиарда гривен, в том числе общего фонда - 635,5 миллиарда. План расходов по общему фонду выполнен на 88,7%. Против первого квартала прошлого года расходы выросли почти в 2 раза.

Дефицит госбюджета по итогам первого квартала составил 220,3 миллиарда гривен, в том числе общего фонда – 244,7 миллиарда. При этом дефицит с запасом профинансирован за счет внутренних и внешних заимствований. Сальдо (разница между привлечением и погашением) по ОВГЗ составило 57,4 миллиарда гривен, по внешним привлечениям – 249,5 миллиарда.

Как указывает Гетманцев, по сравнению с прошлым годом управление бюджетной ликвидностью и финансирование бюджетных расходов улучшилось благодаря ритмическому поступлению внешней помощи. В первом квартале Украина привлекла 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) внешнего финансирования, из чего гранты составили треть, а льготные кредиты – две трети.

"Впрочем, учитывая рост расходов на безопасность и оборону, выполнение бюджета остается напряженным. За счет внутренних источников (налоги, неналоговые поступления, сальдо ОВГЗ) в первом квартале мы собрали 450,6 миллиарда гривен, что составляет 60% от расходов госбюджета (по общему фонду это соотношение вообще 49%)", - отметил председатель профильного комитета.

Таким образом, как и в прошлом году, за счет внутренних ресурсов Украина может покрыть лишь чуть более половины потребностей в финансировании, причем эта доля почти полностью идет на финансирование военного бюджета.

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