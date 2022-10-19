Расходы украинцев за границей за три месяца упали на 21% - Альфа-Банк

Альфа-Банк Украина, сейчас меняющий название на Сенс Банк, отмечает, что за последние три месяца карточные расходы его клиентов за рубежом, выраженные в евро, сократились на 21%. При этом, как говорится в сообщении финучреждения, значительное давление на покупательную способность украинцев за рубежом оказала девальвация гривны, которая произошла в июле.

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Однако и в гривневом выражении, указывают в банке, расходы с использованием украинских карт за рубежом за последние три месяца уменьшились на 7%, вернувшись на уровень марта.

"Очевидно, что такая слабая динамика расчетов на фоне роста количества беженцев связана с дальнейшим переходом украинцев на местные источники доходов. Например, в Германии, где функционирует мощная система социальной помощи и содействие трудоустройству, карточные расходы украинцев в июле-сентябре сократились сразу на 36%", - отмечают в Альфа-Банке.

И это при том, что международная статистика за этот же период зафиксировала существенный рост украинцев в Германии. Соответственно, такая статистическая картина означает нередкие случаи полного или почти полного перехода украинцев в этой стране пребывания на местные средства расчетов и источники их пополнения.

Подобные тенденции, хоть и в меньших масштабах, в банке наблюдали и в других странах массового пребывания украинцев. Так, в Испании и Австрии расходы по украинским банковским картам за три месяца сократились на 25%, в Италии – на 28%.

Стабильнее всего украинские мигранты пользуются банковскими карточками из Украины в Польше, которая является самой массовой страной их пребывания, где сокращение платежей за июль-август составило лишь 11% (а в гривневом объеме расходы даже увеличились на 4%).

В структуре карточных расходов клиентов Альфа-Банка Украина за рубежом почти 40% приходится на супермаркеты и общепит. Еще 12% расходов уходит на покупку одежды и обуви, 9% – на оплату проживания в гостиницах, 7% – на горючее.

В целом удельный вес зарубежных расходов украинскими картами сократился до минимума за весь период военного положения. Если в мае доля зарубежных расчетов с украинскими платежными картами достигла исторического максимума в 28%, то в сентябре этот показатель составил уже 21%.

Напомним, что в июне Альфа-Банк Украина впервые зафиксировала уменьшение расходов украинцев за рубежом, связывая это с их переходом на местные источники доходов.

Источник фото: ua.depositphotos.com