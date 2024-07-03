Сенс банк запускает кредитную программу для поддержания энергоэффективности общин

Сенс банк начал кредитную программу, нацеленную на финансовую поддержку областных, местных и поселковых советов в реализации проектов по энергоэффективности.

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Как сообщает пресс-служба Сенс банка, основной целью этой программы является преодоление последствий повреждения энергетической системы Украины и стимулирование развития альтернативных источников энергии.

Программа предоставляет возможность областным, городским и поселковым советам, а в отдельных случаях и коммунальным предприятиям получить кредит на приобретение и установку необходимого оборудования сроком до 7 лет. Размер кредита определяется индивидуально, исходя из потребностей общества и его финансовых возможностей. Кроме того, в некоторых ситуациях предусмотрен льготный период до 18 месяцев для уплаты основного долга.

Как отметил председатель Правления Сенс банка Алексей Ступак, программа не имеет ограничений по максимальной сумме кредита, что позволяет любому населенному пункту реализовать свои энергоэффективные инициативы.

Добавим, что для бизнеса также есть подобная программа кредитования от ПриватБанка по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%". Корпоративные клиенты и представители малого и среднего бизнеса могут получить льготное финансирование на строительство и установку газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок. Отметим, что максимальная сумма кредита составляет 150 миллионов гривен.

Кроме того, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет бизнесу использовать кредитные средства для приобретения солнечных и ветровых электростанций, а также оборудования для накопления электрической энергии.