Комиссии за переводы в евро после присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) могут отличаться от ранее названных 0-5 евро, о которых сообщало Министерство финансов. Эти суммы – это лишь приблизительные ориентиры, взятые из тарифов европейских банков. Окончательную стоимость переводов будут устанавливать сами банки. Об этом Минфин сообщил Dilo в ответе на запрос редакции.

10 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который необходим для вступления Украины в SEPA. В тот же день Минфин заявил, что международные переводы будут стоить от 0 до 5 евро, деньги будут поступать почти мгновенно, а украинцы и бизнес сэкономят на комиссиях 70-100 млн евро в год.

Насколько эти прогнозы точны и могут ли предприниматели сейчас ожидать таких тарифов?

Президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов в комментарии для Dilo сказал, что комиссии до 5 евро возможны для некоторых сделок, но сейчас нельзя назвать эту сумму максимальной. Предприятия часто тратят на покупку евро больше, чем на сам перевод.

Редакция спросила у Минфина, как рассчитали прогнозируемые тарифы и какие расходы включили.

Что на самом деле означают комиссии 0-5 евро

В Минфине сказали, что при подготовке прогнозов ведомство использовало исследования Всемирного банка, Европейской комиссии, аналитических центров и опыт стран, уже присоединившихся к SEPA.

Диапазон 0–5 евро отражает типовые розничные тарифы европейских банков:

- 0–1 евро за перевод через онлайн-банкинг;

- 3–5 евро за перевод в отделение банка;

- 0 евро за поступление денег.

"Эти показатели не являются средним или максимальным тарифом, устанавливаемым административно", сообщили в Минфине.

Примерные тарифы касаются обычных и мгновенных банковских переводов в евро. Для крупных корпоративных платежей банки часто устанавливают другие тарифные пакеты.

Минфин также подтвердил, что прогноз не включает расходы по обмену валюты, обслуживанию счета и дополнительным банковским услугам.

На это раньше обращал внимание Наумов. Если предприятие покупает 20 000 евро для оплаты товара, разница в курсе на 0,5% дает дополнительные расходы в 100 евро по сравнению с лучшим курсом. В такой ситуации даже бесплатный перевод не дает предприятию выгоднейшей суммы.

Откуда взялась оценка экономии до 100 млн. евро

Если тарифы украинских банков на будущее еще не определили, как тогда сосчитали годовую экономию для страны?

В ответ на запрос Dilo Минфин привел расчет Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД). В мае 2025 года ведущий научный сотрудник института Виталий Кравчук подготовил аналитическую записку "Движение Украины к присоединению к платежным схемам SEPA".

Чтобы оценить возможную экономию, автор взял статистику международных расчетов Украины, тарифы четырех украинских банков и исследование стоимости переводов между странами ЕС и Западных Балкан.

Сам автор исследования указывает, что отметка в 70-100 млн евро приблизительна. Она рассчитана при условии, что объем платежей не изменится. Реальная экономия будет зависеть от будущих банковских тарифов, структуры переводов и темпов внедрения стандартов SEPA.

В документе нет такого расчета, чтобы по нему можно было самостоятельно получить итоговую сумму. Экономия в 100 млн евро – это приблизительная сумма возможных выгод от присоединения к SEPA, а не обещанный результат.

Когда станет известна реальная стоимость переводов

По запросу Dilo о том, можно ли ограничить банковские комиссии, как это сделала Черногория, Минфин ответил, что этим занимается Национальный банк Украины. В министерстве не сказали, советовались ли с НБУ о таких ограничениях.

Минфин отдельно объяснил прогноз скорости переводов. Обычные SEPA-переводы засчитывают деньги не позднее следующего рабочего дня. Чтобы деньги приходили через несколько секунд, банки должны подключиться к схеме мгновенных платежей SEPA Instant.

По данным НБУ, приводимым Минфином, техническая интеграция банков в случае самостоятельного подключения может занять от 6 до 12 месяцев. Этот период начинают считать после того, как Европейский платежный совет примет заявку Украины, а не после принятия нужных законов.

Таким образом, Минфин и представители банковского сектора сходятся в том, что окончательные тарифы будут определять банки. От них будет в значительной степени зависеть и то, сколько денег украинцы и бизнес смогут сэкономить.