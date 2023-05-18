Сколько денег украинцы задекларировали за 2022 год

По итогам кампании декларирования доходов граждан, полученных в 2022 году, деньги задекларировали 169,9 тысячи украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Общая сумма задекларированного дохода превысила 114 млрд грн, что на 16,2 млрд грн превышает результат кампании предыдущего года. В процентах показатель вырос на 16,5%.

"Налоговые обязательства к уплате в бюджет по налогу на доходы физических лиц гражданами определены в сумме 2,7 млрд грн, по военному сбору задекларированные налоговые обязательства составляют 0,5 млрд гривен", - резюмировали в ГНС.

Ежегодно годовую декларацию в Украине необходимо подавать до 1 мая. Это обязательство касается лиц, получивших доходы, с которых в предыдущем году не уплачен налог на доходы физических лиц. В частности, речь идет о доходах от сдачи в аренду недвижимости, продаже собственной сельхозпродукции, от продажи инвестактивов и наследства, если она получена не от близких родственников.

Напомним, недавно Государственная налоговая служба запустила в Электронном кабинете сервис для предзаполнения декларации об имущественном положении и доходах.

В общем, уже обнародовали концепцию по "оцифровке" Государственной налоговой службы. Она предполагала появление онлайн-сервисов для налогоплательщиков, уменьшение количества проверок и полностью электронный контроль алкоголя и табака. Подробнее об этом читайте здесь.