Сколько налогов украинцы уплатили в государственный бюджет в 2022 году

Украинские граждане и бизнес вместе в прошлом году уплатили в государственный бюджет более 900 млрд грн. Об этом 6 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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"Подводя итоги 2022 года, хочу поблагодарить украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирный 2021 год. Ваша устойчивость, патриотизм, адаптивность и социальная ответственность позволили удержать экономику Украины на плаву", — отметил премьер-министр.

Еще 425 млрд было уплачено в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Около 1 трлн грн Киев получил от международных партнеров.

Шмыгаль резюмировал, что в целом наибольшую сумму финансовой помощи Украина получила от США — 410 млрд грн, еще 390 млрд грн — от стран Европейского Союза и его институций вместе с Европейским инвестиционным банком. От Канады Украина получила 60 млрд грн, Великобритании – 35 млрд грн, от Японии – 17 млрд грн.

МВФ предоставил Украине 88 млрд грн, Всемирный банк - 34 млрд грн. За счет выпуска военных облигаций Украина привлекла около 600 млрд грн.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде 28 декабря отметил, что имеющаяся налоговая система не устраивает тех, кто платит налоги, и тех, кто их собирает. Поэтому глава государства призвал искать консенсус для его улучшения.

Впоследствии в Офисе Президента Украины заявили, что обсуждают новый вид налога, который будет направлен на финансирование Вооруженных сил.

Источник фото: ua.depositphotos.com