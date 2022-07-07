Шмигаль отчитался о завершении "е-Поддержки": выданные карточки получат новое назначение

Программа "е-Поддержка", которую Кабинет министров запустил в марте, полностью реализована. Как сообщает пресс-служба правительства, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания 7 июля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Все кто подавался на выплату в размере 6500 гривен, — ее получили. Это почти 5 миллионов граждан. Финальная сумма всех выплат составила 30,9 миллиарда гривен. Сегодня правительство примет постановление, позволяющее получать доход от военных облигаций благодаря этим картам "еПоддержка", – сообщил глава Кабмина.

Напомним, что первоначально программа "е-Поддержка" была введена в декабре 2021 года для выплаты 1 тысячи гривен для тех граждан, кто получил курс прививки против коронавирусной инфекции, получил доступ к сервису госуслуг "Дія" и оформил специальную карточку в одном из банков-партнеров. Деньги можно было потратить только на определенные товары или услуги. Правительство планировало, что программа будет действовать в течение одного года.

Однако после полномасштабного российского вторжения вопросы Covid-19 и вакцинации утратили общественную актуальность, а 4 марта, Кабмин по инициативе президента Владимира Зеленского ввел новую программу выплат по 6,5 тысяч гривен людям, которые потеряли работу из-за ведения боевых действий во время военного положения в Украине.

Получить такую помощь на карточки, оформленные в рамках "е-Поддержки" (до этого или специально для этого), можно было независимо от прохождения вакцинации против Covid-19, однако подать заявку можно было только до конца марта.

Сначала на эти цели было выделено 21,5 миллиарда гривен, однако впоследствии оказалось, что денег всем желающим не хватило, и правительство впоследствии выделяло дополнительные средства на реализацию программы. Также значительное, на 5,8 миллиарда гривен, увеличение финансирования "поддержки" было предусмотрено принятым Верховной Радой 31 мая законом.

Напомним также, что после начала полномасштабной войны с Россией Министерство финансов начало выпускать ОВГЗ, средства от размещения которых предусмотрено направлять на военные нужды. Общий объем привлеченных через военные ОВГЗ средств по итогам соответствующих аукционов за период военного положения на конец июня составил более 81,2 млрд грн, 436,6 млн долларов и 283,4 млн евро, причем эта сумма оказалась меньше, чем страна потратила за этот период на погашение выпущенных ранее облигаций, даже без учета выплаты процентов по ним.

Отметим при этом, что после повышения 2 июня Национальным банком Украины учетной ставки до рекордных 25% целесообразность покупки ОВГЗ резко упала, однако Кабмин уже 7 июня, несмотря на нежелание Минфина, привязал ставку по военным облигациям к учетной ставке НБУ.