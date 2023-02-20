Стабильный март. В каком диапазоне будет колебаться доллар в следующем месяце

По всем экономическим признакам в марте на рынке валют будет наблюдаться относительная стабильность и прогнозируемость: например, амплитуда наличного курса доллара будет на уровне 39,5-41 грн/$. То есть предельные границы курсовых колебаний составят до 1,5 грн, что допустимо в условиях войны.

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В частности, такое мнение придерживается и директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко. При этом он напоминает, что относительно стабильная ситуация на валютном рынке наблюдается с октября 2022 года.

Среди главных факторов, положительно повлиявших и продолжающих влиять на курс валют, следует выделить следующие:

уровень инфляции (по итогам января инфляция составила 0,8%, а в феврале по всем признакам этот показатель будет примерно 1-1,3%);

"Очевидно, причиной незначительного укрепления гривни по отношению к доллару (в среднем на 0,5%), что наблюдалось в конце января-начале февраля, как раз и есть некоторое приспособление экономики к новым условиям", – говорит Марченко.

К тому же, НБУ пересмотрел свой прогноз относительно годовой инфляции: ожидается, что по итогам 2023 года она не превысит 19% (в среднем 1,6% в месяц), что позволит держать баланс на валютном рынке.

макрофинансовые поступления от стран Запада, составляющие в среднем $4 млрд в месяц. Эти средства важны для нормального функционирования страны, ведь они частично покрывают дефицит государственного бюджета;

эффективные решения НБУ по поводу неизменных учетной ставки и официального курса валют, а также по установлению и поддержанию баланса между спросом и предложением на наличную валюту за счет внедрения новых депозитных "конвертационных" программ и проведения валютных интервенций.

"Важны для стабильного курса валют валютные поступления за экспорт зерновых, техническая помощь в энергетической и военной сферах от партнеров нашей страны. Кроме того, на стабильность курса валют влияют успехи на фронте и психологическая устойчивость наших граждан", – напоминает эксперт.

Таким образом, по итогам нескольких месяцев был сформирован базис стабильности валютного рынка. И по всем признакам, в марте курс наличного доллара будет находиться в привычных "границах": 39,5-41 грн/$. В следующем месяце валютному рынку действительно вряд ли грозят какие-либо резкие или непредсказуемые изменения.