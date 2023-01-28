Топ-управленцы и крупные инвесторы поддерживают проект налоговой реформы – совместное заявление

Члены украинского объединения лидеров бизнеса CEO Club Ukraine опубликовали открытое письмо в поддержку внедрения антикоррупционной налоговой реформы, предложенной Офисом президента Украины.

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Как отмечается в тексте совместного заявления, участники клуба полностью поддерживают инициативу властей по созданию условий, при которых законопослушные предприниматели усилят свою конкурентоспособность на мировых рынках, а коррупция и схемы оптимизации налогов будут не нужны.

Среди главных преимуществ налоговой реформы в CEO Club отмечают снижение ставок НДС, налогов на доходы физических лиц и на прибыль компаний, а также усиление ответственности за уклонение от уплаты налогов при одновременном ограничении дискреционных полномочий Государственной налоговой службы.

Благодаря этому, говорится в письме клуба, бизнес сможет привлечь больший объем инвестиций, увеличить обороты и экспортную выручку, повысить зарплату сотрудникам и создать дополнительные рабочие места, а государство добьется значительного уровня детенизации экономики и снижения коррупции в фискальных органах.

“Призываем власти продолжить консультации с бизнесом по теме конкурентной конфигурации налоговой реформы”, – подытожили члены CEO Club в своем заявлении.

CEO Club Ukraine существует с 2011 года. Это клуб предпринимателей, топ-управленцев и инвесторов, вместе формирующих единое пространство для развития, диалога, взаимоподдержки и сообщества в интересах украинского бизнес-пространства.