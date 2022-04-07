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У Лукашенко решили рассчитываться по внешним госзаймам в белорусских рублях
Правительство Беларуси будет погашать обязательства перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком в белорусских рублях. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.
"Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, республика будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", — заявили в Совмине.
Ведомство ссылается на совместное постановление правительства и Нацбанка.
Отмечено, что это вынужденная мера, так как из-за введенных санкций Республика Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За день до этого Министерство финансов Российской Федерации из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте.
Правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны.