У Лукашенко решили рассчитываться по внешним госзаймам в белорусских рублях

Правительство Беларуси будет погашать обязательства перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком в белорусских рублях. Об этом сообщила пресс-служба Совмина.

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"Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, республика будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа", — заявили в Совмине.

Ведомство ссылается на совместное постановление правительства и Нацбанка.

Отмечено, что это вынужденная мера, так как из-за введенных санкций Республика Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам.

За день до этого Министерство финансов Российской Федерации из-за санкций США не смогло расплатиться по евробондам в долларах. Ведомство попыталось использовать рубли, но иностранный банк-корреспондент не принял платеж в этой валюте.

Правительство США приняло решение запретить Российской Федерации выплачивать по долговым обязательствам в долларах со счетов американских финансовых учреждений, чтобы заставить РФ выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны.