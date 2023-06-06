Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по госдолгу

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Франции Этьеном де Понсеном подписал соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

По словам чиновника, это позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины, направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать пострадавшую от войны экономику.

"Благодарен правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины", – высказался Марченко.

Напомним, в сентябре 2022 Украина договорилась с G7 и Парижским клубом кредиторов об остановке выплат по госдолгу до конца 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год. Меморандум подписали представители правительств Франции, Канады, Германии, Японии, Великобритании и США.