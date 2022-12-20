Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Финансы
Дата публикации

Украина получила от Канады деньги, привлеченные путем продажи специальных облигаций

Украина получила от Канады деньги, привлеченные путем продажи специальных облигаций

Украинское правительство получило через Административный счет Украины в МВФ 500 млн канадских долларов от правительства Канады. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Благодарю наших союзников, которые продолжают оказывать финансовую помощь Украине. Спасибо Трюдо, министр финансов Фриландо, и МВФ за всестороннюю поддержку украинцев в борьбе с агрессором", — написал глава украинского правительства в Twitter.

Как ранее сообщалось, Канада перечисляет Украине в качестве кредита через МВФ CAD500 млн, полученных от выпуска специальных пятилетних суверенных облигаций в поддержку Украины.

Отмечается, что облигации на сумму 500 миллионов канадских долларов были выпущены 29 ноября и раскуплены за сутки. Большинство инвесторов в эти облигации - из Канады и почти 10% (чуть меньше 50 млн долл) приобрели физические лица.

Между тем, каждый украинец может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Дії".

Автор:
Вита Молодан