Украина получила от Канады деньги, привлеченные путем продажи специальных облигаций

Украинское правительство получило через Административный счет Украины в МВФ 500 млн канадских долларов от правительства Канады. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Благодарю наших союзников, которые продолжают оказывать финансовую помощь Украине. Спасибо Трюдо, министр финансов Фриландо, и МВФ за всестороннюю поддержку украинцев в борьбе с агрессором", — написал глава украинского правительства в Twitter.

Как ранее сообщалось, Канада перечисляет Украине в качестве кредита через МВФ CAD500 млн, полученных от выпуска специальных пятилетних суверенных облигаций в поддержку Украины.

Отмечается, что облигации на сумму 500 миллионов канадских долларов были выпущены 29 ноября и раскуплены за сутки. Большинство инвесторов в эти облигации - из Канады и почти 10% (чуть меньше 50 млн долл) приобрели физические лица.

Между тем, каждый украинец может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Дії".