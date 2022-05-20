Украина с начала войны получила $5,6 миллиарда от международных партнеров, - НБУ

Украина с начала широкомасштабного вторжения российской армии получила 5,6 миллиарда долларов от международных партнеров.

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Об этом сообщила первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова во время весеннего делового форума во Львове.

По ее словам, дефицит бюджета за март-апрель составляет 171 млрд. грн. Один из путей финансирования дефицита – средства международных партнеров.

"В общем, за период с начала войны мы получили 5,6 млрд долларов, и все эти средства пошли в бюджет", - сообщила Рожкова.

Также НБУ уже выкупил военные облигации на 120 млрд грн. Однако, как отметила Рожкова, НБУ не может являться постоянным источником финансирования дефицита госбюджета.

Напомним, Сенат США 19 мая окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи в размере 40 млрд дол. Чтобы соответствующий документ вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.

Также Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи в 100 миллионов долларов.