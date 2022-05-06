Украина ведет переговоры о выделении госбюджету $11 млрд, – Минфин

Кабмин Украины ведет переговоры с международными партнерами о предоставлении средств для государственного бюджета страны. Причем часть необходимой суммы уже получена, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы ведем переговоры о сумме около $11 млрд, из них получили в бюджет уже $5 млрд", – заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге во Львовском медиацентре.

В числе ключевых партнеров Украины он назвал США, Канаду, Великобританию и ЕС.

"Ожидаем в ближайшее время получение других сумм. Рассчитываем на дальнейшую поддержку наших международных партнеров", – сказал Марченко.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро.

Перед этим Великобритания решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины.