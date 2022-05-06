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Украина ведет переговоры о выделении госбюджету $11 млрд, – Минфин
Кабмин Украины ведет переговоры с международными партнерами о предоставлении средств для государственного бюджета страны. Причем часть необходимой суммы уже получена, сообщает "Интерфакс-Украина".
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В числе ключевых партнеров Украины он назвал США, Канаду, Великобританию и ЕС.
"Ожидаем в ближайшее время получение других сумм. Рассчитываем на дальнейшую поддержку наших международных партнеров", – сказал Марченко.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 миллиона евро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Перед этим Великобритания решила гарантировать 1 миллиард долларов США кредитования Всемирным банком Украины.