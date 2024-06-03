Устоит ли гривня. Валютный курс должен двигаться в новом коридоре, но без неожиданных сюрпризов

В конце мая официальный курс НБУ вырос на 39 коп. – с 40,11 до 40,50 грн/$. Эксперты говорят, что в начале июня гривна может продолжить небольшую и плавную девальвацию, но этот тренд будет находиться под контролем НБУ, так что никаких резких колебаний не стоит ожидать.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Как валютные интервенции НБУ влияют на курс

На прошлой неделе регулятор традиционно проводил валютные интервенции:

купил $10 млн.

продал $1,1 млрд.



Для понимания: неделей ранее регулятор продал $684,1 млн.

В целом весной-2024 валютные интервенции НБУ постепенно росли:

в марте регулятор продал $1,8 млрд,

в апреле – $2,3 млрд,

в мае – $3,08 млрд.

Но увеличение валютных интервенций не защитило курс от постепенной девальвации, которая пока идет в рамках бюджетных прогнозов: с марта по май официальный доллар вырос с 38,04 до 40,5 грн.

Как менялся курс гривны в последнюю неделю июня

На неделе с 27 по 31 мая, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке менялся так:

27 мая гривна находилась в пределах 40,29-40,31 грн/$.

31 мая она выросла до 40,55–40,59 грн/$.

Таким образом, за неделю нацвалюта выросла на 26–28 коп.

В то же время наличный рынок, по данным finance.ua, жил в следующих показателях:

27 мая гривна торговалась в пределах 40,03-40,59 грн/$.

31 мая нацвалюта выросла до уровня 40,46-41,11 грн/$.

В результате курс вырос на 43–52 коп.

Что происходило на валютном рынке с прошлой недели

Как отмечает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, в конце мая активность на валютном рынке Украины была высокой, поскольку курс доллара уверенно шел вверх как на межбанке, так и в наличном сегменте.

"Оценить действия Нацбанка сложно. Судя по негативной динамике курса гривны, либо поддержка нацвалюты сокращается, либо спрос на иностранную валюту резко увеличился", – говорит эксперт.

При этом среди ключевых событий на внешнем контуре Орыщак отмечает слабый аукцион по размещению 7-летних " трежерисов ". Он прошел 29 мая, спрос был низкий. В то же время, доходы по 10-летним гособлигациям США выросли до максимального уровня с начала мая.

"Американская валюта на этом дополнительно укрепилась. Это могло отрицательно сказаться на курсе гривны", - говорит Орыщак.

Какие события важно отслеживать на валютном рынке в июне

На этой неделе главным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация данных международных валютных резервов в мае, напоминает Максим Орыщак. Статистика выйдет 6 июня.

"Учитывая динамику дефицита торгового баланса Украины, резервы могут сократиться с $42,40 млрд до $39,90 млрд. Это негативно для гривны, - обращает внимание эксперт.

Если говорить о внешних событиях, следует выделить итоги заседания ЕЦБ, также запланированные на 6 июня, продолжает Орыщак. Также важным станет отчет по рынку труда США. Он будет опубликован 7 июня.

"Европейский монетарный регулятор может впервые с марта-2016 снизить процентную ставку. Это большое событие. Учитывая, что ФРС откладывает старт своего цикла смягчения за сентябрь, доллар США может серьезно укрепиться", – говорит Орыщак.

Как результат, новостной фон новой недели получается отрицательным для гривны. Ослабление нацвалюты может продолжиться. Поэтому поведение гривны может измениться так:

Официальный курс НБУ может торговаться в диапазоне 40,20–40,80 грн/$;

Средний курс в банках страны может находиться в пределах 40,70–41,30 грн/$.

При этом Орыщак не исключает новых курсовых антирекордов.

Каким станет поведение нацвалюты в начале июня

Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой не исключает, что в июне валютный рынок может двигаться в двух сценариях:

рост стоимости электроэнергии может побуждать к увеличению инфляции и это станет заметно как раз на курсовых показателях.

дальнейшие темпы девальвации гривни в июне могут двигаться. согласно бюджетным расчетам стоимости доллара на конец года.

"В то же время мы предполагаем, что в первую декаду месяца валютный рынок будет жить в условиях определенных инерционных процессов. Следует понимать, что в условиях режима "управляемой гибкости" неожиданно-критические курсовые скачки почти невозможны. Ведь регулятор, несмотря на введенное свободное курсообразование на межбанке, оставляет собой возможность вмешаться в случае возникновения любых критических проявлений. Так НБУ может совершить, если, например, появится ажиотажное увеличение спроса на валюту", - говорит банкир.

Лесовой также напоминает, что главные факторы, которые будут формировать ситуацию на рынке, в июне не изменятся:

1. Стратегия регулятора по дальнейшей либерализации валютного рынка.

2. Действие режима "управляемой гибкости": речь идет о частых разновекторных валютных изменениях, но в пределах определенных "норм", "системы".

3. Своевременное получение макрофинансовой помощи, позволяющей покрывать часть расходов бюджета.

4. Развитие всех сфер и отраслей экономики, несмотря на возможные перебои со светом.

5. Течение войны и преодоление последствий вражеских обстрелов.

Таким образом, по мнению банкира, на неделе с 3 по 9 июня основные показатели валютного рынка будут следующими.

на межбанке доллар будет стоить 40-41 грн,

на наличном рынке колебания будут также в пределах 40-41 грн.