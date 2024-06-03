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Устоит ли гривня. Валютный курс должен двигаться в новом коридоре, но без неожиданных сюрпризов
В конце мая официальный курс НБУ вырос на 39 коп. – с 40,11 до 40,50 грн/$. Эксперты говорят, что в начале июня гривна может продолжить небольшую и плавную девальвацию, но этот тренд будет находиться под контролем НБУ, так что никаких резких колебаний не стоит ожидать.
- Как валютные интервенции НБУ влияют на курс
- Как менялся курс гривны в последнюю неделю июня
- Что происходило на валютном рынке с прошлой недели
- Какие события важно отслеживать на валютном рынке в июне
- Каким станет поведение нацвалюты в начале июня
Как валютные интервенции НБУ влияют на курс
На прошлой неделе регулятор традиционно проводил валютные интервенции:
- купил $10 млн.
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продал $1,1 млрд.
Для понимания: неделей ранее регулятор продал $684,1 млн.
В целом весной-2024 валютные интервенции НБУ постепенно росли:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- в марте регулятор продал $1,8 млрд,
- в апреле – $2,3 млрд,
- в мае – $3,08 млрд.
Но увеличение валютных интервенций не защитило курс от постепенной девальвации, которая пока идет в рамках бюджетных прогнозов: с марта по май официальный доллар вырос с 38,04 до 40,5 грн.
Как менялся курс гривны в последнюю неделю июня
На неделе с 27 по 31 мая, по данным "Укрдилинг", курс нацвалюты на межбанке менялся так:
- 27 мая гривна находилась в пределах 40,29-40,31 грн/$.
- 31 мая она выросла до 40,55–40,59 грн/$.
Таким образом, за неделю нацвалюта выросла на 26–28 коп.
В то же время наличный рынок, по данным finance.ua, жил в следующих показателях:
- 27 мая гривна торговалась в пределах 40,03-40,59 грн/$.
- 31 мая нацвалюта выросла до уровня 40,46-41,11 грн/$.
В результате курс вырос на 43–52 коп.
Что происходило на валютном рынке с прошлой недели
Как отмечает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, в конце мая активность на валютном рынке Украины была высокой, поскольку курс доллара уверенно шел вверх как на межбанке, так и в наличном сегменте.
"Оценить действия Нацбанка сложно. Судя по негативной динамике курса гривны, либо поддержка нацвалюты сокращается, либо спрос на иностранную валюту резко увеличился", – говорит эксперт.
При этом среди ключевых событий на внешнем контуре Орыщак отмечает слабый аукцион по размещению 7-летних " трежерисов ". Он прошел 29 мая, спрос был низкий. В то же время, доходы по 10-летним гособлигациям США выросли до максимального уровня с начала мая.
"Американская валюта на этом дополнительно укрепилась. Это могло отрицательно сказаться на курсе гривны", - говорит Орыщак.
Какие события важно отслеживать на валютном рынке в июне
На этой неделе главным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация данных международных валютных резервов в мае, напоминает Максим Орыщак. Статистика выйдет 6 июня.
"Учитывая динамику дефицита торгового баланса Украины, резервы могут сократиться с $42,40 млрд до $39,90 млрд. Это негативно для гривны, - обращает внимание эксперт.
Если говорить о внешних событиях, следует выделить итоги заседания ЕЦБ, также запланированные на 6 июня, продолжает Орыщак. Также важным станет отчет по рынку труда США. Он будет опубликован 7 июня.
"Европейский монетарный регулятор может впервые с марта-2016 снизить процентную ставку. Это большое событие. Учитывая, что ФРС откладывает старт своего цикла смягчения за сентябрь, доллар США может серьезно укрепиться", – говорит Орыщак.
Как результат, новостной фон новой недели получается отрицательным для гривны. Ослабление нацвалюты может продолжиться. Поэтому поведение гривны может измениться так:
- Официальный курс НБУ может торговаться в диапазоне 40,20–40,80 грн/$;
- Средний курс в банках страны может находиться в пределах 40,70–41,30 грн/$.
При этом Орыщак не исключает новых курсовых антирекордов.
Каким станет поведение нацвалюты в начале июня
Начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой не исключает, что в июне валютный рынок может двигаться в двух сценариях:
- рост стоимости электроэнергии может побуждать к увеличению инфляции и это станет заметно как раз на курсовых показателях.
- дальнейшие темпы девальвации гривни в июне могут двигаться. согласно бюджетным расчетам стоимости доллара на конец года.
"В то же время мы предполагаем, что в первую декаду месяца валютный рынок будет жить в условиях определенных инерционных процессов. Следует понимать, что в условиях режима "управляемой гибкости" неожиданно-критические курсовые скачки почти невозможны. Ведь регулятор, несмотря на введенное свободное курсообразование на межбанке, оставляет собой возможность вмешаться в случае возникновения любых критических проявлений. Так НБУ может совершить, если, например, появится ажиотажное увеличение спроса на валюту", - говорит банкир.
Лесовой также напоминает, что главные факторы, которые будут формировать ситуацию на рынке, в июне не изменятся:
1. Стратегия регулятора по дальнейшей либерализации валютного рынка.
2. Действие режима "управляемой гибкости": речь идет о частых разновекторных валютных изменениях, но в пределах определенных "норм", "системы".
3. Своевременное получение макрофинансовой помощи, позволяющей покрывать часть расходов бюджета.
4. Развитие всех сфер и отраслей экономики, несмотря на возможные перебои со светом.
5. Течение войны и преодоление последствий вражеских обстрелов.
Таким образом, по мнению банкира, на неделе с 3 по 9 июня основные показатели валютного рынка будут следующими.
- на межбанке доллар будет стоить 40-41 грн,
- на наличном рынке колебания будут также в пределах 40-41 грн.
"Общая ситуация в течение первой декады июня будет достаточно похожа на майскую: частые валютные изменения, которые немного волнуют общественность. Однако недельные показатели, как это было раньше, почти не будут меняться. Ожидается, что нисходящий вектор будет меняться восходящим и наоборот", - говорит Лесовой.