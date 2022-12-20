В государственную собственность перейдут российские активы на сотни миллионов гривен в сфере энергетики

В скором времени АРМА передадут активы группы компаний российской "Татнефти". Передачей занимается Государственное бюро расследований (ДБР), которое к тому же расследует деятельность владеющей рядом облэнерго энергетической компании VS Energy, сообщили в ДБР.

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"Прежде всего, речь идет об энергетической отрасли, поскольку часто владельцами стратегических предприятий отрасли являются именно россияне или подконтрольные им структуры", – отмечается в сообщении.

Лишь в течение нескольких последних месяцев ДБР провело большую работу по передаче активов группы компаний российской "Татнефти" АРМА для осуществления мер по управлению ими.

В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей", – говорится в сообщении.

Что касается VS Energy, то здесь следователи ДБР проверяют причастность к компании замглавы Госдумы РФ Александра Бабакова. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"Активы компании другого бывшего депутата Госдумы РФ и олигарха Андрея Молчанова – предприятие "АЭРОК", также арестованы и переданы в АРМА. Кроме этого, заблокирован международный канал поставки комплектующих для НДС и объектов критической инфраструктуры России", – говорят в ДБР.

ДБР также передало в управление АРМА 26 региональных операторов газораспределительных систем.

В бюро напоминают, что в июне прошлого года ДБР разоблачило масштабную схему безвозмездной передачи Минэнерго Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам. Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд грн.

Также в управление в АРМА передан сжиженный газ, который хотел противоправно реализовать ПАО "Укрнафта".

Напомним также, что недавно ДБР завершило специальное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова по делу о подготовке "Харьковских соглашений", что способствовало агрессии РФ.