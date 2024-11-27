В III квартале активы финкомпаний, ломбардов и страховщиков выросли, а кредитных союзов – сократились

В III квартале 2024 г. объемы активов предоставлятелей небанковских финансовых услуг увеличились на 5,7%. Рост зафиксирован во всех основных сегментах рынка, за исключением кредитных союзов.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем Обзоре небанковского финансового сектора.

Страховщики

Активы страховщиков рискового страхования выросли на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на выход из рынка 14 компаний. В то же время активы страховщиков жизни остались почти неизменными.

Премии рисковых страховщиков росли два квартала подряд (+12% к предыдущему кварталу, +10% к III кварталу 2023 года). Страховщики жизни после спада во II квартале показали прирост на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и на 9% из года в год.

Среди направлений страхования лидерами остаются транспортное и личное страхование, формирующих более 80% премий и 90% выплат. Наибольший прирост в сегменте транспортного страхования зафиксирован по продукту "Зеленая карта".

По результатам января-сентября 2024 года страховой сектор оставался прибыльным, однако шесть компаний нарушали нормативы платежеспособности. Три из них уже завершают добровольный выход из рынка, а их доля в активах составляет всего 2%.

Добавим, что до 1 июля 2024 года страховые компании должны были выполнить требования по финансовому состоянию. Большинство их выполнило, и на сегодняшний день они являются прозрачными и платежеспособными, а часть страховщиков, которая еще не привела свою деятельность в соответствие, идет по этому пути.

Кредитные союзы

Число кредитных союзов и их активы продолжили сокращаться. Объем новых кредитов снизился на 12%, что объясняется сезонным спадом активности в сегменте аграрного кредитования. Потребительские кредиты остались на уровне предыдущего квартала.

Кредитный портфель уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% годом к году.

Несмотря на операционные трудности, кредитные союзы смогли улучшить свои доходы. К началу октября 2024 года шесть союзов не соблюдали норматив капитала, причем три из них уже покинули рынок.

Финансовые компании и ломбарды

По данным Нацбанка, активы финансовых компаний выросли на 6,4%, хотя с рынка вышли 40 учреждений, преимущественно по решению регулятора. Объемы основных финансовых услуг уменьшились, за исключением росшего пятого квартала розничного кредитования.

Государственная компания "Укрфинжилье", оператор программы "Еселя", заработала более половины прибыли сегмента. В общей сложности около 80% финансовых компаний оставались прибыльными, обеспечив рекордный финансовый результат за последние три года.

Ломбарды продолжили развитие. Их активы и объемы новых кредитов несколько увеличились, а доходы от финансовых услуг выросли, обеспечивая сегмент доходность.

Сообщается, что доля небанковских финансовых учреждений в финансовом секторе под наблюдением НБУ увеличилась до 10,1%. Это свидетельствует о стабильном росте роли небанковских услуг в экономике Украины.

Добавим, в октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 01 октября 2024 г.) до 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 г.). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.