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В monobank сбой, работу возобновят через час: Гороховский
В работе monobank произошел технический сбой. Но работу сервиса обещают возобновить как можно скорее – через час.
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16 апреля соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил , что произошел технический сбой.
По его словам, над решением проблемы уже работают и ориентировочное время восстановления составляет примерно один час.
Ранее, 11 апреля, масштабный сбой произошел в работе "ПриватБанка". Тогда сотрудники банка были вынуждены продолжить технологическую паузу в проведении платежей через приложение "Приват24". Эту паузу для проведения технических работ в банке ввели с 23:00 воскресенья, 10 апреля. Планировалось, что она продлится до 8:00 следующего дня. Но в конце концов сервис заработал только 12 апреля.Подписывайтесь на наш Telegram канал