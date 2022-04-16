В monobank сбой, работу возобновят через час: Гороховский

В работе monobank произошел технический сбой. Но работу сервиса обещают возобновить как можно скорее – через час.

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16 апреля соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил , что произошел технический сбой.

По его словам, над решением проблемы уже работают и ориентировочное время восстановления составляет примерно один час.