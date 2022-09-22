В НБУ объяснили подорожание доллара на наличном рынке до 43 гривен

Текущие колебания на валютном рынке связаны прежде всего с психологическим фактором и спекулятивным поведением отдельных игроков валютного рынка на фоне объявления мобилизации в РФ, сообщил в комментарии агентству "Интерафкс-Украина" заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы уже неоднократно, в частности во время полномасштабной войны, проходили такие ситуативные всплески, и всегда по итогу курс в наличном сегменте валютного рынка возвращался к равновесному уровню. Хочу напомнить, что курс в наличном сегменте рынка может как ослабевать, так и укрепляться", – отметил он.

Основной причиной курсовых колебаний в наличном сегменте валютного рынка до новостей о мобилизации в России Гелетий назвал временную нехватку наличной валюты в кассах отдельных банков.

Он напомнил, что для решения этой проблемы Нацбанк проводит операции по подкреплению касс системно важных банков наличной валютой, в частности в начале текущей недели провел две операции по обмену наличной валюты: одну – с долларами США, вторую – с евро, а ранее – еще три подобных операции.

По словам замглавы НБУ, поставка наличной валюты в разные города страны и в разные отделения требует времени, однако в итоге это поможет стабилизировать ситуацию с наличной валютной ликвидностью банков.

"Мы готовы и дальше подкреплять кассы банков наличной валютой для окончательного решения этой проблемы. У Национального банка есть достаточные объемы наличной иностранной валюты для этого", – подчеркнул Гелетий.

Он добавил, что на динамику курса в начале осени также влияли традиционные сезонные факторы, которые также являются временными: это рост спроса на наличную иностранную валюту со стороны агросектора.

"В безналичном сегменте валютного рынка, в котором осуществляется наибольшая доля валютных операций, негативных тенденций не наблюдается. Напротив, происходит рост предложения валюты со стороны прежде всего экспортеров агропромышленной продукции, в частности благодаря работе "зернового коридора", – отметил замглавы НБУ.

Отметим, что на минувшей неделе курс гривны на наличном рынке вплотную подошел к отметке 42 гривны за доллар, тогда как Нацбанк с 21 июля удерживает официальный курс на уровне 36,57 гривны за доллар. После новостей о мобилизации в России стоимость американской валюты приблизилась к 43 гривням, а в отдельные дни на текущей неделе доллар продавался и того дороже.

Источник фото: ua.depositphotos.com