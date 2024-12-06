В ноябре Минфин привлек более 80 млрд грн от размещения гособлигаций

В ноябре 2024 года Министерство финансов Украины привлекло 80,8 млрд грн в эквиваленте от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из этой суммы 72,9 млрд. грн. получено в гривнах, а 191 млн. – в долларах США.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство финансов.

Общая сумма привлеченных средств включает 48,4 млрд. грн. от военных облигаций, что подчеркивает их ключевую роль в обеспечении финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Денежные средства направляются на поддержку сектора безопасности и обороны.

Сообщается, что на 1 декабря 2024 года объем облигаций в обращении составляет более 1,81 трлн грн. Наибольшими владельцами являются коммерческие банки (48,2%) и Национальный банк Украины (37,5%). Доли физических лиц, юридических лиц, нерезидентов, страховых компаний и территориальных общин составляют 4,0%, 7,9%, 1,3%, 1,1% и 0,04% соответственно.

Продолжает расти интерес физических лиц к инвестированию в ОВГЗ: в ноябре их портфель увеличился на 3,5%, достигнув 73 млрд. грн.

Общий объем находящихся в собственности физических и юридических лиц военных облигаций достиг 155,7 млрд грн, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Средневзвешенная доходность в ноябре для облигаций в гривне составила 15,36%, а для долларовых облигаций – 4,61%.

Напомним, за 11 месяцев 2024 года Минфин привлек от размещения ОВГЗ 523,2 млрд грн, а за весь период военного положения – 1,4 трлн грн .