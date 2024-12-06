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В ноябре Минфин привлек более 80 млрд грн от размещения гособлигаций
В ноябре 2024 года Министерство финансов Украины привлекло 80,8 млрд грн в эквиваленте от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из этой суммы 72,9 млрд. грн. получено в гривнах, а 191 млн. – в долларах США.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Общая сумма привлеченных средств включает 48,4 млрд. грн. от военных облигаций, что подчеркивает их ключевую роль в обеспечении финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Денежные средства направляются на поддержку сектора безопасности и обороны.
Сообщается, что на 1 декабря 2024 года объем облигаций в обращении составляет более 1,81 трлн грн. Наибольшими владельцами являются коммерческие банки (48,2%) и Национальный банк Украины (37,5%). Доли физических лиц, юридических лиц, нерезидентов, страховых компаний и территориальных общин составляют 4,0%, 7,9%, 1,3%, 1,1% и 0,04% соответственно.
Продолжает расти интерес физических лиц к инвестированию в ОВГЗ: в ноябре их портфель увеличился на 3,5%, достигнув 73 млрд. грн.
Общий объем находящихся в собственности физических и юридических лиц военных облигаций достиг 155,7 млрд грн, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Средневзвешенная доходность в ноябре для облигаций в гривне составила 15,36%, а для долларовых облигаций – 4,61%.
Напомним, за 11 месяцев 2024 года Минфин привлек от размещения ОВГЗ 523,2 млрд грн, а за весь период военного положения – 1,4 трлн грн .