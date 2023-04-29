В платежной системе ПриватБанка произошел сбой

На территории Украины у пользователей ПриватБанка возникли проблемы с расчетом картой и снятием наличных в терминалах.

Одним из первых сбой заметил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

“Наблюдаем проблемы при оплате нашими картами в терминалах Привата, при снятии наличных в банкоматах Привата, при p2p на Приват. Пожалуй, сбой в ПриватБанке”, - написал Олег Гороховский.

Впоследствии в ПриватБанке заверили, что над решением проблемы работают.

“Нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами. Пока только часть транзакций охвачены этим сбоем. Все привлеченные IT-специалисты работают над возобновлением работы сети безналичных расчетов”, - написали представители ПриватБанка в Facebook.

В частности, пресс-секретарь Олег Серга заявил в комментарии "Суспільне Новини", что не работают терминалы не только ПриватБанка, но и других банков.

"На нашей стороне технической проблемы нет. Это проблема, скорее всего, платежных систем, мы будем разбираться. С банкоматами система работает без проблем вообще. Я не знаю, какие проблемы у Гороховского с Монобанком. Но проблема авторизации, скорее всего, не на стороне банка", - отметил Олег Серга.

Как стало известно, первый украинский международный банк стал участником платежной системы PrivatMoney, позволяющей проводить международные и внутриукраинские переводы средств.

Также в апреле клиенты ПриватБанка получали из Польши на карты в среднем 250 переводов в сутки, тогда как в марте в среднем до 100 переводов в день.

К слову, с апреля по середину сентября 2023 года украинцы смогут получать переводы из Польши через Western Union в ПриватБанке бесплатно, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.