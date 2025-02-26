В США планируют "разморозить" некоторые программы остановки помощи Украине — СМИ

В Государственном департаменте США составляют список дополнительных исключений из замороженной Дональдом Трампом внешней помощи для Украины. Это может восстановить доступ к финансированию некоторых программ, связанных с безопасностью.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на официального представителя Госдепа.

Отмечается, что пока непонятно, будет ли возобновлено военное финансирование для Украины, только вступившей в четвертый год борьбы с российскими захватчиками.

Но будут сделаны исключения для программ экономической помощи, гуманитарного разминирования, контроля наркотиков и здравоохранения.

Как пишет издание, с политической точки зрения попытки расширить исключения для Украины указывают на разногласия внутри команды Трампа относительно того, как обращаться с Киевом.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп выступил со словесными оскорблениями против президента Украины Владимира Зеленского, ведя мирные переговоры с Россией.

Официально в Госдепе США заявляют, что "программы, служащие интересам нашей страны, будут продолжены".

Как сообщает издание, Юрию Киму, главному заместителю помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, было поручено составить список программ бюро и офисов департамента, касающихся Украины, в рамках усилий по расширению исключений.

Согласно полученному Politico документу, исключения для программ помощи Украины датируются по меньшей мере концом января – через несколько дней после того, как администрация Трампа на 90 дней заморозила иностранную помощь.

Предложенные исключения также распространяются на счета, на которых финансируются программы поддержки демократических институтов и гражданского общества в Украине. Это так называемые внутренние инициативы переходного периода и фонды AEECA.

Кроме того, документ предусматривает, что исключения не будут распространяться на программы, направленные на продвижение разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Касаются ли они военной помощи Украине – пока неизвестно.

Также член Комитета по иностранным делам Сената, сенатор Жанна Шахин попросила Рубио определить приоритетность программ, позволяющих оказывать помощь Украине. Она сказала, что своими глазами видела, как заморозка помощи США нанесла ущерб украинцам во время недавнего визита в Украину и Польшу.

"Это было грустно", — сказал Шахин, добавив, что замораживание помощи "подрывает наши национальные интересы".

Приостановка финансирования

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита. В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет .

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех приостановленных программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируется за государственный счет .