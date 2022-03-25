В Украине начинают выплату апрельских пенсий, — Зеленский

Украинцам начинают платить пенсии за апрель — Пенсионный фонд уже делает перечисления Ощадбанку. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский, сообщает официальный Telegram-канал главы государства.

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"В частности, Пенсионный фонд перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Завтра деньги будут у людей на карточках", — сказал президент Украины.

Он добавил, что "Укрпочта" будет развозить наличные деньги тем, кто не оформил карты.

"На днях волна выплат охватит все государство", — подчеркнул Зеленский.

"Укрпочта" вместе с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики делает все, чтобы даже в сложных условиях военного положения граждане своевременно получили соцвыплаты за март.

Те, кто уехал с места фактического проживания, могут получить свои выплаты по новому адресу.

Власти также решили, что если тот или иной банк, через который выплачиваются пенсии, не сможет производить выплаты, эту функцию возьмет на себя государственный Ощадбанк.

Фото: ua.depositphotos.com