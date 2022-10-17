В Вене начала работу миссия МВФ по Украине: проанализирует почву для новой программы помощи

В Вене 17 октября начала свою работу миссия Международного валютного фонда по Украине, которая продлится до 20 октября включительно. Об этом сообщается в Национальном банке Украины.

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Представители НБУ во главе с главой регулятора Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами миссии, в ходе которых будут рассмотрены текущее состояние экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

"Мы настроены на активную работу с экспертами фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с фондом", - подчеркнул Пышный.

В НБУ напоминают, что МВФ поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России. Так, в марте в рамках инструмента экстренного финансирования (RFI) Украина получила 1,4 миллиарда долларов.

В октябре МВФ оказал дополнительную поддержку в размере 1,3 миллиарда долларов США благодаря расширению RFI для стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным нападением России на Украину.

В Нацбанке подчеркивают, что новая программа макрофинансовой помощи Украине станет важным этапом в ее отношениях с фондом и сигналом другим партнерам для расширения уже их помощи Украине.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский инициировал создание международного механизма финансовой помощи Украине. Как отметила глава МВФ Кристаина Георгиева, уже в ближайшее время будет созван международный форум для решения этой проблемы.

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