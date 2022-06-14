Вопреки войне. Киев продлил выплаты по внешним долгам

В понедельник, 13 июня, согласно графику Киев осуществил выплаты по облигациям участия в кредите PBR Kyiv Finance Plc в размере $28,8 млн, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, город также выплатит полугодовой купон в размере $2,2 млн.

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"Несмотря на войну в Украине и сложную экономическую ситуацию, Киев выполняет взятые на себя обязательства, оставаясь стабильным и предполагаемым партнером для иностранных инвесторов", - подчеркнул Кличко.

И это притом что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "CCC+" с негативным прогнозом.

Напомним, чешский перевозчик RegioJet возобновляет поезд Киев-Прага через Перемышль, Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу. Регулярные рейсы – с 12 июня. Из Киева поезда будут отправляться в 8:30, из Праги – в 20:18. Из столицы Украины в Прагу поезд будет доезжать через 25 часов 25 минут.

Билет из Киева в Прагу стоит 826 грн, из Львова – 287 грн.