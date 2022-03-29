За месяц от продажи военных облигаций в госбюджет поступило 26 млрд грн

В течение месяца с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело восемь аукционов по продаже военных облигаций.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). По данным депозитария НБУ, благодаря аукционам в государственный бюджет по состоянию на 28 марта 2022 года привлечено почти 26 млрд грн и около 12 млн долларов США.

В Нацбанке отмечают, что крупнейший портфель военных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма – Delo.ua) традиционно сконцентрирован у банков – первичных дилеров.

В то же время динамично увеличивается объем торгов на вторичном рынке, который за прошлую неделю вырос до 6,6 млрд грн.

Так, по состоянию на 28 марта, уже более 3 тысяч украинцев и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму почти 4,5 млрд грн и около 1,6 млн долл. США.

"Национальный банк призывает приобщаться к поддержке государственного бюджета Украины и таким образом укреплять финансовый фронт нашей страны", – говорится в сообщении.

Национальный банк начал публикацию статистики депозитария НБУ по военным облигациям на еженедельной основе 22 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 марта военные ОВГЗ скупили уже более 2 тысячи граждан и представителей украинского бизнеса на сумму почти 4 миллиарда гривен и 742 тысячи долларов.

Напомним, 25 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "Военные облигации".

Кабмин планирует выпустить ОВГЗ в объеме до 400 млрд грн.