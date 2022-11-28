Желание защиты и мести. Бомбардировки инфраструктуры побудили украинцев нарастить помощь ВСУ

В период массированных обстрелов армией РФ украинской инфраструктуры граждане более активно поддерживали ВСУ, сообщает Опендатабот. Только в течение октября пожертвования на три популярных благотворительных фонда (United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы) составили 1,5 млрд грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры 10-16 октября сумма пожертвований за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раз – на 251 млн грн.

Больше всего украинцы перечислили в октябре на платформу United24 – благотворительную организацию, глобальную инициативу по поддержке Украины, запущенную 5 мая властями, куда за пол года работы платформы на счета Национального банка зашло более 6,8 млрд грн.

При этом украинцы жертвовали средства так:

83% средств (5,6 млрд грн) украинцы направили на счет ВСУ;

11% (745 млн грн) – на счет для медицинской помощи;

6% от суммы поступлений (429 млн грн) – на гуманитарную помощь.

Напомним, недавно в Украинестартовала Национальная программа #Спаси Концовку. Программа предусматривает проведение 15 тыс. операций на конечностях благодаря собранному первому медицинскому миллиарду.