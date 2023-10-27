Зеленский подписал закон о выплате компенсаций людям, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет

27 октября президент Владимир Зеленский подписал закон №10063 о расширении возможностей в программе "Восстановление". Это означает, что теперь украинцы, восстановившие поврежденное в результате войны жилье за свой счет, могут подавать заявки на получение компенсации.

Выплаты начнутся с 1 января следующего года. Это третий этап комплексной программы восстановления жилья.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины добавили, что заявки на выплату компенсаций подаются через "Дію".

"Никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не нужно. По желанию их можно дополнительно предоставить комиссии, но это не является обязательным или определяющим в принятии решения о компенсации", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №10063, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии еще 5 октября.

Добавим, что выплаты согласно первому этапу, включавшему ремонт поврежденного жилья стоимостью до 200 тысяч гривен, стартовали стартовал 10 мая этого года.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье.

А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.