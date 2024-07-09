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Победители 12-й волны программы "Власна справа" получат 103 млн грн на развитие бизнеса
По итогам 12-й волны программы "Власна справа" в этом году, определены еще 413 победителей. Они получат 103 млн гривен.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители 12-й волны, являются:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 151 человек;
- временное размещение и организация питания - 63 человека;
- перерабатывающая промышленность - 51 человек.
В Минэкономики напоминают, что получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
О программе "Власна справа"
Грантовая программа "Власна справа" - одна из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Программа реализуется в рамках правительственного проекта "еРабота" для стимулирования предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. Заявки на участие подаются через портал "Дія".
Информацию о получении гранта по программе "Власна справа" можно найти на сайте программы https://vlasnaspravagrant.com.ua/.
С начала года более 5,2 тыс. победителей программы получат от государства гранты на развитие бизнеса на 1,3 млрд. гривен.
Также добавим, что в 2023 году более 10 000 украинцев получили гранты от правительства для создания или расширения своего бизнеса на общую сумму 2,4 млрд гривен.
Фото: ua.depositphotos.com