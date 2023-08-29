Click открыл первый флагманский магазин техники в Киеве

В Киеве в ТРЦ Respublika Park открылся первый магазин бытовой техники и электроники онлайн-ритейлера Click.ua. Скидки до -50% по случаю открытия, широкий ассортимент, бренд-зона с возможностью наблюдать процесс сборки и тестирования геймерских ПК – все это ждет посетителей Click .

Пространство магазина организовано так, чтобы посетитель получил максимум внимания и информации о технике, представленной в магазине. Основой визуальной коммуникации была выбрана солнечная система, как клиентоцентрическая идея, где планеты вращаются вокруг солнца. В пространстве магазина клиент – это солнце, а планеты – категории товаров. Именно поэтому слоган магазина – “Click – магазин техники, где все вращается вокруг клиента! “

Интересным предложением на рынке украинского ритейла является гейминг-зона бренда Asgard. Это особое пространство в магазине, где кто-нибудь сможет собрать собственный компьютер, выбрав именно тот дизайн и те комплектующие, о которых мечтал. Специалисты бренда соберут его перед клиентом, а затем проверят в тестировочном шкафу - и все это вживую, при непосредственном участии заказчика нового компьютера.

Помимо Asgard в магазине представлены и другие эксклюзивные бренды в Украине – Tesla, Grifon, Ufesa, Oscal. И, конечно, техника от ведущих мировых производителей. К открытию в магазине стартовали скидки до – 50%, охватывающие одновременно и сезон Back to school.

Онлайн-ритейлер Click.ua рестартовал в 2022 году, привлекая около 2 миллионов пользователей в новом формате. В магазине представлено более 30 000 наименований техники, а его странички набрали более 6 миллионов просмотров. Открытие офлайн-магазина в Киеве стало первым шагом Click.ua к омникальности. Вскоре планируется открытие еще нескольких точек в разных городах Украины.