Для каких целей подойдет 12-дюймовый MacBook

MacBook с дисплеем Retina на 12 дюймов производства 2017 г. был добавлен в список устаревших продуктов. Теперь он не подлежит ремонту в авторизованных сервисных центрах

Вариацию не выпускают с 2019 года. Но ее востребованность и сейчас остается высокой, и во многом это объясняется размером экрана в сочетании с внушительной производительностью. Рассмотрим, для каких задач лучше использовать 12-дюймовый MacBook.

Основные характеристики

Изначально планировалось, что это будут бюджетные ноутбуки. Их выпускали с 2006 по 2012 год. Основная категория покупателей — обычные пользователи и студенты. Первая перезапущенная версия была представлена в марте 2015 года и на то время наделена такими параметрами:

процессор — Intel Core M;

графика — Intel HD 5300;

диск — на 256 ГБ и 8 ГБ оперативки.

Это был отличный офисный вариант с достаточной автономностью. Главное отличие ноутбука — дисплей. У нестандартного экрана Retina размером 12 дюймов разрешение 2304х1440 точек. Последнюю модель наделили чипом Intel Core M3, Core i5 или i7 с архитектурой Kaby Lake. Количество оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ. За графику отвечает Intel HD Graphics 615. Накопитель — на 256 или 512 ГБ. Технология SSD делает обмен данными быстрым.

Для чего не подойдет такой MacBook

Рассмотрим такие области:

видеомонтаж;

гейминг;

графический дизайн.

Степень нагрузки отличается и зависит от задач пользователя. Для ресурсоемких процедур требуется мощная графическая карта, которой здесь нет. Вначале ноутбук хорошо справляется с обработкой, но в дальнейшем температура повышается, а скорость падает. Ресурсоемкие операции затягиваются. Для несложных обработок видео гаджета будет достаточно.

MacBook 12 в качестве геймерского устройства — не совсем оправданное решение. Хотя серьезные игры запустить можно, они приводят к быстрому разряду батареи и перегреву. Поиграть можно лишь в игры, которые не требуют высокой производительности GPU.

Работа в графических редакторах допустима, но не на профессиональном уровне. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и падению производительности.

Для каких задач подойдет 12-дюймовый MacBook

Его удобно использовать для работы с простой графикой. Причина — в качественном дисплее. Для дизайнера важна точная и правильная цветопередача. Цветовой охват равен sRGB. Некоторым дизайнерам достаточно такого уровня производительности для создания проектов.

Контрастность составляет около 770:1. Этого хватает для нормальной работы. Поверхность дисплея не создает блики даже в солнечный день. К преимуществам относится и отсутствие мерцания экрана, что позволяет проводить за ним время без вреда для зрения. Области использования MacBook:

Частые командировки — благодаря размеру дисплея и автономности удобно работать в дороге.

Набор текста — клавиатура-бабочка требует привыкания, но в остальном это практичное решение для работы с таблицами и презентациями.

Повседневное использование — ноутбук удобно брать с собой на работу или учебу.

Программирование — с компиляцией и поиском по исходному коду устройство достойно справляется.

Это некоторые функции, для которых подходит MacBook. Его можно использовать в качестве устройства для работы с нересурсоемкими приложениями, а также повседневного применения. Но если вы хотите большей производительности и быть в ногу с трендами, заходите на Comfy.ua и выбирайте свой Apple MacBook.