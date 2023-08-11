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KIVI дает оценку мирового и украинского рынка телевизоров и отчитывается о бизнес-результатах 2022 года.
Международная компания украинского происхождения по разработке и производству Smart-телевизоров KIVI анонсирует результаты внутренних исследований деятельности компании и рынка в целом за 2022 год.
Что происходит с рынком?
TrendForce в конце 2022 года прогнозировал, что глобальные поставки телевизоров упадут на 3,9% по сравнению с 2021 до 202 миллионов единиц. Украина, к сожалению, поддерживает общемировой тренд.
Худшим для рынка периодом стала весна 2022 года (отдельные месяцы падения доходило до 5 раз по сравнению с прошлым годом), но затем категория телевизоров смогла несколько восстановиться и в конце года стабилизировалась на уровне минус 50% прошлого года. Так, по нашим измерениям, общее количество проданных телевизоров в Украине за 2022 год составляет около 500 тыс. шт. Предыдущий 2021 год рынок закончил с вдвое большим уровнем продаж, который мы оцениваем в 1-1,1 млн. устройств.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Поквартальная динамика совокупного спроса в 2022 году на телевизоры нами оценивается следующим образом:
- 150 тыс. шт. (и квартал 2022 г.),
- резкий спад до 78 тыс. шт. (II квартал 2022 г.),
- умеренный рост до 115 тыс. шт. (III квартал 2022 г.),
- и восстановление к уровню начала года 158 тыс. шт. (IV квартал).
Внутри KIVI мы прогнозируем постепенное возвращение рынка к показателям, которые были до полномасштабного вторжения. В 2023 году ожидаем совокупный спрос на телевизоры на уровне 600 тыс. шт.
По нашим оценкам, самые популярные диагонали телевизоров в 2022 году стали – 32” (36% всех проданных устройств в Украине), 43” (26%) и 50” (12%).
В последние годы мы наблюдаем на рынке увеличение средней цены телевизоров, которую в 2022 году мы оцениваем на уровне 14 тыс грн. Для сравнения, в 2021 году телевизор в среднем можно было купить за 12 тыс. грн, а в 2020 году отдать за новое устройство 9 тыс. грн.
Этому росту есть свои причины – как поведенческие, так и глобальные. Прежде всего, украинские потребители теперь выбирают модели телевизоров. с большей диагональю, потому что хотят не просто потреблять ТВ-контент, но и играть в игры, заниматься спортом, использовать телевизор для демонстраций. Также на рынке снижается доля устройств без Smart TV. Судя по динамике продаж KIVI в 2021 году, почти 90% по проданному – Smart-телевизоры. Украина присоединяется к глобальной тенденции отхода базовых телевизоров как основного домашнего устройства для развлечений. Потребители выбирают широкие возможности, которые предоставляет Smart TV.
На мировой рынок поставок повлияли рост стоимости материалов для производства и перевозок. Из-за этих факторов все производители были вынуждены поднять цены на свою продукцию.
Эксперты KIVI говорят о продолжении тренда по росту средней цены телевизоров. Если не будут найдены другие логистические пути и не изменятся цены на комплектующие, в этом году средняя цена Smart TV в Украине по рынку может составить до 15 тыс. грн.
Кроме того, резкая активизация продаж телевизоров как в Украине, так и в мире, наблюдавшаяся в 2020 году, также подошла к спаду. Это связано с прекращением запретительных мер по пандемии Covid-19, что заставляло людей больше времени проводить дома и искать варианты домашних развлечений. Открытие заведений, проведение массовых мероприятий и возвращение к социальной жизни несколько снизили спрос на телевизоры.
Достижения KIVI в Украине
Исследования сбыта компании позволяют говорить о том, что на домашнем рынке KIVI занимает 2 место по доле среди представленных брендов Smart-телевизоров. На первом месте глобальный лидер рынка Samsung с долей около 30%, а на втором – KIVI с долей на уровне 9%. Остальные игроки рынка, по нашему мнению, имеют доли рынка менее 8%.
Такой уровень популярности бренда свидетельствует о росте доверия потребителей к украинскому продукту, а также результативности выбранной KIVI стратегии на разработку high-level продуктов со справедливой ценой, ориентированных на аудиторию наиболее требовательных потребителей.
Отметим, что 2021 год бренд KIVI завершал на 4-м месте по доле рынка.
Наиболее популярными моделями Smart-телевизоров KIVI из линейки 2022 года стали:
Что ожидает Smart-телевизоры в будущем?
TrendForce озвучивает прогноз, что в 2023 году глобальные поставки телевизоров сократятся по сравнению с прошлым годом, упав на 1,4% до 199 миллионов единиц. Сейчас это лишь прогнозы, которые могут измениться вместе с ситуацией на рынке.
Та же организация представляет данные о росте средней диагонали телевизоров до 56 дюймов в 2022 году, что ожидаемо намекает на тренд дальнейшего увеличения размера устройств.
Среди основных трендов, развивающих рынок, выделяем:
- Рост спроса на сервисы Smart TV, не связанные с обычным ТВ-контентом (игры, обучение, спорт и т.д.)
- Развитие контент-платформ и их активная конкуренция за время и глаз потребителя
- Соответственно – развитие технологий воспроизведения и передачи изображения, смещение продаж в сторону больших диагоналей с высоким разрешением.
- Падение популярности жидкокристаллических дисплеев
- Постепенное исчезновение из продуктовых линеек телевизоров без Smart TV
По оценкам KIVI, к началу полномасштабного вторжения украинский рынок имел относительно большой потенциал – 2 млн. шт. ежегодно. Сейчас этот потенциал реализуется всего на 30%. Делать долгосрочные прогнозы очень сложно: рынок зависит от экономической ситуации в стране, карты боевых действий и демографических изменений.