KIVI дает оценку мирового и украинского рынка телевизоров и отчитывается о бизнес-результатах 2022 года.

Международная компания украинского происхождения по разработке и производству Smart-телевизоров KIVI анонсирует результаты внутренних исследований деятельности компании и рынка в целом за 2022 год.

Что происходит с рынком?

TrendForce в конце 2022 года прогнозировал, что глобальные поставки телевизоров упадут на 3,9% по сравнению с 2021 до 202 миллионов единиц. Украина, к сожалению, поддерживает общемировой тренд.

Худшим для рынка периодом стала весна 2022 года (отдельные месяцы падения доходило до 5 раз по сравнению с прошлым годом), но затем категория телевизоров смогла несколько восстановиться и в конце года стабилизировалась на уровне минус 50% прошлого года. Так, по нашим измерениям, общее количество проданных телевизоров в Украине за 2022 год составляет около 500 тыс. шт. Предыдущий 2021 год рынок закончил с вдвое большим уровнем продаж, который мы оцениваем в 1-1,1 млн. устройств.

Поквартальная динамика совокупного спроса в 2022 году на телевизоры нами оценивается следующим образом:

150 тыс. шт. (и квартал 2022 г.),

150 тыс. шт. (и квартал 2022 г.), резкий спад до 78 тыс. шт. (II квартал 2022 г.),

резкий спад до 78 тыс. шт. (II квартал 2022 г.), умеренный рост до 115 тыс. шт. (III квартал 2022 г.),

умеренный рост до 115 тыс. шт. (III квартал 2022 г.), и восстановление к уровню начала года 158 тыс. шт. (IV квартал).

Внутри KIVI мы прогнозируем постепенное возвращение рынка к показателям, которые были до полномасштабного вторжения. В 2023 году ожидаем совокупный спрос на телевизоры на уровне 600 тыс. шт.

По нашим оценкам, самые популярные диагонали телевизоров в 2022 году стали – 32” (36% всех проданных устройств в Украине), 43” (26%) и 50” (12%).

В последние годы мы наблюдаем на рынке увеличение средней цены телевизоров, которую в 2022 году мы оцениваем на уровне 14 тыс грн. Для сравнения, в 2021 году телевизор в среднем можно было купить за 12 тыс. грн, а в 2020 году отдать за новое устройство 9 тыс. грн.

Этому росту есть свои причины – как поведенческие, так и глобальные. Прежде всего, украинские потребители теперь выбирают модели телевизоров. с большей диагональю, потому что хотят не просто потреблять ТВ-контент, но и играть в игры, заниматься спортом, использовать телевизор для демонстраций. Также на рынке снижается доля устройств без Smart TV. Судя по динамике продаж KIVI в 2021 году, почти 90% по проданному – Smart-телевизоры. Украина присоединяется к глобальной тенденции отхода базовых телевизоров как основного домашнего устройства для развлечений. Потребители выбирают широкие возможности, которые предоставляет Smart TV.

На мировой рынок поставок повлияли рост стоимости материалов для производства и перевозок. Из-за этих факторов все производители были вынуждены поднять цены на свою продукцию.

Эксперты KIVI говорят о продолжении тренда по росту средней цены телевизоров. Если не будут найдены другие логистические пути и не изменятся цены на комплектующие, в этом году средняя цена Smart TV в Украине по рынку может составить до 15 тыс. грн.

Кроме того, резкая активизация продаж телевизоров как в Украине, так и в мире, наблюдавшаяся в 2020 году, также подошла к спаду. Это связано с прекращением запретительных мер по пандемии Covid-19, что заставляло людей больше времени проводить дома и искать варианты домашних развлечений. Открытие заведений, проведение массовых мероприятий и возвращение к социальной жизни несколько снизили спрос на телевизоры.

Достижения KIVI в Украине

Исследования сбыта компании позволяют говорить о том, что на домашнем рынке KIVI занимает 2 место по доле среди представленных брендов Smart-телевизоров. На первом месте глобальный лидер рынка Samsung с долей около 30%, а на втором – KIVI с долей на уровне 9%. Остальные игроки рынка, по нашему мнению, имеют доли рынка менее 8%.

Такой уровень популярности бренда свидетельствует о росте доверия потребителей к украинскому продукту, а также результативности выбранной KIVI стратегии на разработку high-level продуктов со справедливой ценой, ориентированных на аудиторию наиболее требовательных потребителей.

Отметим, что 2021 год бренд KIVI завершал на 4-м месте по доле рынка.

Наиболее популярными моделями Smart-телевизоров KIVI из линейки 2022 года стали:

KIVI 32H750NB диагональю 32" KIVI 43U750NB KIVI 40F750NB

Что ожидает Smart-телевизоры в будущем?

TrendForce озвучивает прогноз, что в 2023 году глобальные поставки телевизоров сократятся по сравнению с прошлым годом, упав на 1,4% до 199 миллионов единиц. Сейчас это лишь прогнозы, которые могут измениться вместе с ситуацией на рынке.

Та же организация представляет данные о росте средней диагонали телевизоров до 56 дюймов в 2022 году, что ожидаемо намекает на тренд дальнейшего увеличения размера устройств.

Среди основных трендов, развивающих рынок, выделяем:

Рост спроса на сервисы Smart TV, не связанные с обычным ТВ-контентом (игры, обучение, спорт и т.д.)

Развитие контент-платформ и их активная конкуренция за время и глаз потребителя

Соответственно – развитие технологий воспроизведения и передачи изображения, смещение продаж в сторону больших диагоналей с высоким разрешением.

Падение популярности жидкокристаллических дисплеев

Постепенное исчезновение из продуктовых линеек телевизоров без Smart TV

По оценкам KIVI, к началу полномасштабного вторжения украинский рынок имел относительно большой потенциал – 2 млн. шт. ежегодно. Сейчас этот потенциал реализуется всего на 30%. Делать долгосрочные прогнозы очень сложно: рынок зависит от экономической ситуации в стране, карты боевых действий и демографических изменений.