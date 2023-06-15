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Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI

Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI

Компания FAVBET организовала в Киеве первую крупную пресс-конференцию украинской команды по киберспорту Monte после их удачного выступления на BLAST.tv Paris Major 2023. По итогам турнира команда вошла в мировой ТОП-10 в игре CS:GO.

Турнир BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO состоялся с 8 по 21 мая в Париже на стадионе "Accor Arena". Спонсором поездки Monte на эти соревнования стал бренд FAVBET.

Впервые в истории украинская команда, начиная турнир в статусе андердога, смогла пройти в стадию чемпионов и обыграть гораздо более титулованные команды FURIA, fnatic, а также принципиального и именитого соперника - самую известную, пожалуй, украинскую команду NAVI. Свое выступление на Paris Major игроки Monte завершили на 5 месте – и это очень крутой результат.

На большой пресс-конференции, организованной в Киеве официальным партнером компанией FAVBET, команда Monte была представлена в составе основателя и игрока Владимира "Woro2k" Велетнюка, капитана Виктора SDY Оруджева, игрока Сергея "DemQQ" Демченко, тренера Сергея "lmbt" Бежанова и менеджера и помощника тренера Айдина "KrizzeN" Турлыбекова.

С самого начала разговора с публикой представители команды отметили свою проукраинскую позицию - для них неприемлема фраза "какая разница", они называют войну войной, и все вместе донатят на армию, организовывая и поддерживая сборы.

Фото 2 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI
Фото 3 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI
Фото 4 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI
Фото 5 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI
Фото 6 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI
Фото 7 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI
Фото 8 — Украинская киберспортивная команда Monte рассказала, какая на вкус победа над NAVI

Менеджер команды Айдын "KrizzeN" Турлыбеков общался с публикой на хорошем украинском, хотя и является этническим казахом. Язык он выучил после начала полномасштабного вторжения. KrizzeN рассказал, что уже в текущем году они планируют создать в Украине свою академию. "В Украине сейчас очень много талантов, поэтому на следующий сезон будем собирать", - заявил он.

А на вопрос из зала “Какая на вкус победа над NAVI?”, ребята ответили: “Вкусно. Очень вкусно”, хотя отметили, что борщ вкуснее.

Monte — украинская киберспортивная команда, основанная в 2021 году Владимиром "Woro2k" Велетнюком. Название организация получила в честь Монастырища – родного города Владимира. В 2023 году Monte заявила о себе как новой звезде CS:GO в Украине, завоевав путевку на парижский мейджор — аналог Лиги Чемпионов в мире киберспорта.