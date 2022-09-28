Zenbook Pro 14 Duo OLED – компактный двухэкранный ноутбук для профессионалов

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В Украине началась продажа компактного двухэкранного ноутбука для профессионалов ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, оснащенного флагманским процессором Intel Core i9 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков. Эта модель в 14-дюймовом корпусе справится с любыми задачами .

Два высококачественных экрана

Zenbook Pro 14 Duo OLED создан для творчества, поэтому оба его экрана отвечают самым высоким стандартам качества. В основном экране используется 14,5-дюймовая сенсорная OLED-панель с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика всего 0,2 мс. Она имеет соотношение сторон 16:10, которые предпочитают профессионалы, и воспроизводит 100% оттенков цветовой гаммы DCI-P3.

Чтобы предоставить пользователям больше комфорта во время работы, Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен вторым экраном – ScreenPad Plus. Это дополнительный 12,7-дюймовый сенсорный дисплей на всю ширину корпуса с поддержкой новых высокоточных стилусов, таких как ASUS Pen 2.0.

В максимальной конфигурации Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен флагманским процессором Intel Core i9 12 поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED укомплектован всеми нужными интерфейсными портами. Два порта Thunderbolt 4 (USB-C) с пропускной способностью 40 Гбит/с поддерживают быструю зарядку и подключение внешних дисплеев формата 4K. Помимо них ноутбук также имеет традиционный порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и порт HDMI 2.1.

Благодаря изящной матовой отделке Tech Black, глянцевым деталям и цельнометаллической конструкции Zenbook Pro 14 Duo OLED выглядит как ноутбук настоящего профессионала.

Новинка при толщине корпуса 1,79 мм весит всего 1,7 кг, поэтому этот ноутбук можно легко брать с собой в командировку или на встрече с клиентами.

Подробнее о Zenbook Pro 14 Duo OLED можно узнать здесь.